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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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444
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ГУР вдарило по Криму новими дронами Magura: що знищено (відео)

Оператори спецпідрозділу Group 13 ГУР провели успішну операцію в окупованому Криму.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Операцію проведено завдяки морській платформі Magura

Операцію проведено завдяки морській платформі Magura / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму, уразивши машину управління зі складу комплексу РЛС «Підліт», а також ворожу систему розпізнавання «свій-чужий» — радіолокаційний запитувач «Пароль-4».

Про це повідомило ГУР МОУ 3 серпня, опублікувавши відповідне відео бойової роботи.

Операцію, яка відбулася наприкінці липня 2026 року, провели військові спецпідрозділу ГУР Group 13.

Для її реалізації спецпризначенці застосували новітні морські платформи Magura, зокрема носії FPV-дронів, що дало змогу завдати успішних ударів по наземних цілях російської армії в Криму.

«Відтепер наші „Маґури“ загрожують російським окупантам і на суходолі — це кардинальне переведення боротьби в іншу площину. Загалом, наші операції під час війни з російським агресором підтверджують — загарбникам у Криму не буде місця ані в акваторії, ані в небі над Чорним морем, ані на кримській землі. Крим — це Україна», — сказав командир «Group 13» із позивним «Тринадцятий».

У ГУР додали, що загалом під час війни на морі оператори Group 13 знищили дев’ять та пошкодили п’ять російських кораблів, знищили три ворожі гелікоптери та пошкодили ще один вертоліт, а також знищили два винищувачі зі складу Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, в окупованому Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку дронів і можливе влучання в нафтобазу у Феодосії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
444
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