ГУР вгатило по аеродромах, з яких росіяни били дронами по Україні – деталі “пекельної” операції

«Таманьнефтегаз» / © ГУР Міноборони

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У ніч проти 20 серпня 2026 року спецпризначенці ГУР МО України в межах чергової масштабної deepstrike-операції завдали серії успішних нищівних ударів по стратегічних військових та інфраструктурних об’єктах держави-агресорки Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у Telegram.

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Удар по базах запуску дронів

Майстри Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР атакували місця зберігання й запуску ворожих БпЛА на двох ключових летовищах — у тимчасово окупованому Донецьку та у місті Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю РФ. Саме з цих точок російські окупанти системно здійснювали терористичні запуски ударних дронів по цивільній інфраструктурі України.

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Унаслідок точних влучань пошкоджено пускові установки та наземні елементи комплексів БпЛА, на території аеродромів спалахнули потужні пожежі.

Крім того, поблизу летовища у Приморсько-Ахтарську оператори Департаменту активних дій успішно вистежили та уразили дві високовартісні радіолокаційні станції ворога — 55Ж6У «Нєбо-У» та 55Ж6УМ «Ніобій», суттєво засліпивши російську ППО в цьому регіоні.

Палає «Таманьнефтегаз»

Цієї ж ночі розвідники у взаємодії з іншими складовими Сил безпеки та оборони України завдали удару по морському терміналу «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї. Об’єкт відіграє критичну роль у логістиці та забезпеченні паливом російської окупаційної армії.

На території термінала уражено резервуарний парк та елементи магістральних трубопроводів. На об’єкті вирує масштабна пожежа, ліквідація наслідків якої триває.

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Нагадаємо, що удари українських дронів по російських НПЗ змусили Кремль купувати паливо за кордоном.

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