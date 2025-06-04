ГУР МО / © ТСН.ua

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Кіберспецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України провів успішну атаку на системи відомого російського авіаційного конструкторського бюро «Туполев». Внаслідок операції отримано стратегічно важливі дані обсягом понад 4,4 Гб.

Про це повідомили УНІАН джерела у спецслужбі.

В результаті атаки вдалося заволодіти значним обсягом конфіденційної інформації, включно зі службовим листуванням керівництва, персональними даними працівників, резюме інженерів, протоколами закритих засідань і деталями закупівель.

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За словами джерела в українській розвідці, операція була ретельно підготовлена, і протягом тривалого часу кіберфахівці ГУР контролювали документообіг підприємства. Зрештою вдалося отримати понад 4,4 ГБ критично важливих даних.

На завершення операції кіберфахівці «хакнули» офіційний сайт «Туполева», розмістивши на головній сторінці зображення сови, яка тримає в пазурах російський літак.

«Значення отриманих даних важко переоцінити. Тепер не лишилося фактично нічого таємного в діяльності КБ „Туполєв“ для української розвідки, зокрема ми заволоділи вичерпною інформацією про осіб, які безпосередньо залучені до обслуговування російської стратегічної авіації. Результат вочевидь буде помітним як на землі, так і на небі», — зазначили в ГУР.

КБ «Туполев», яке виробляє бомбардувальники для армії РФ, з 2022 року перебуває під міжнародними санкціями.

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