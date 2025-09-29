ГУР "засвітило" генералів РФ, причетних до ракетного терору українців: що про них відомо

Розвідка викрила командний склад РФ, відповідальний за тисячі ракетних ударів по Україні.

Головне управління розвідки опублікувало імена російських воєнних злочинців, причетних до ракетного терору проти України.

Про це передає преслужба ГУР.

Йдеться про тринадцять осіб з-поміж командного складу дальньої авіації повітряно-космічних сил армії РФ, причетних до планування та організації ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.

Серед них:

Сергій Кобилаш / © Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Уроджененець Одеси, генерал-лейтенант Кобилаш Сергій Іванович — командувач військово-повітряних сил — заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил ЗС РФ. Здійснював воєнні злочини ще у Чечні, а потім — у Грузії та Сирії. Вперше після закінчення Другої світової війни під його керівництвом важкими бомбардувальниками здійснене килимове бомбардування густонаселених територій — міста Маріуполя.

Генерал-майор Кувалдін Сергій Геннадієвич — командувач дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил РФ.

Сергій Кувалдін

Відповідальний за планування та організацію воєнних злочинів — масованих ударів ракетами по українських містах та об’єктах інфраструктури стратегічною авіацією РФ.

полковник Шевєль Сергій Вікторович — начальник штабу — перший заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил РФ;

генерал-майор Пчєла Олег Володимирович — заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил РФ.

Олег Пчєла

Розвідка опублікувала інформацію про місця проживання та реєстрації вказаних воєнних злочинків, імена їхніх дружин та дітей, їхні номери телефонів, дані електронної пошти, індивідуальні податкові номери та номери полісів держстрахування.

Загалом за період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року зафіксовано:

2 354 пуски ракет типу Х-555/Х-101/Х-55СМ з літаків Ту-95МС та Ту-160;

321 пуск крилатих ракет Х-22/Х-32 з літаків Ту-22М3;

171 запуск аеробалістичних ракет «кінджал» з літаків МіГ-31К/І.

Ці удари спрямовувалися по цивільній інфраструктурі: лікарнях та пологових будинках, навчальних закладах, багатоквартирних житлових будинках, електростанціях. Внаслідок ракетного терору загинули та отримали поранення тисячі мирних громадян, завдано масштабних руйнувань цивільних об’єктів, нагадали у ГУР.

Раніше повідомлялося, що українські війська уразили важливі стратегічні об’єкти Росії.