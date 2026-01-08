ТСН у соціальних мережах

Хуртовина, штормовий вітер і сильна ожеледиця: де оголошено штормове попередження

Через ожеледицю оголошений І рівень небезпеки.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Зима.

Зима / © Associated Press

У п'ятницю, 9 січня, у низці областей України утримаються складні погодні умови. Зокрема, очікуються сніг та хуртовина, а також ожеледиця.

Про це попереджають синоптики Укргідрометцентру, наголосили у ДСНС.

Вночі проти п’ятниці та вранці очікуються значний сніг і хуртовини у Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях, а також у Києві. Значні дощі з мокрим снігом накриють Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

Окрім того, синоптики попереджають про штормовий вітер (15-20 м/с) та завірюхи. Сильна негода накриє Волинську, Рівненську, Львівську, Тернопільську, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Київську, Чернігівську, Сумську, Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську, Дніпропетровську, Одеську, Миколаївську та Харківську області.

На дорогах більшості областей України буде дуже слизько. Через ожеледицю оголошений І рівень небезпеки

“Водії та пішоходи, будьте максимально уважними. Через сильний вітер та ожеледицю ситуація на дорогах може бути критичною”, - наголошують рятувальники.

Нагадаємо, Європу також паралізувала страшна хуртовина. Негода призвела до масштабних збоїв у роботі транспорту та скасування сотні рейсів аеропортів в різних країнах. Зокрема, у Франції, Нідерландах та Німеччині. Через погіршення погодних умов на континенті загинули щонайменше шестеро людей.

