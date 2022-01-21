Хуртовина, сильний вітер і небезпека сходження лавин: у Карпатах оголосили штормове попередження

Хуртовина, сильний вітер і небезпека сходження лавин: у Карпатах оголосили штормове попередження

Надзвичайники попереджають і про ожеледицю на дорогах.

У Карпатах синоптики прогнозують ускладнення погодних умов. 22 січня в горах очікуються пориви вітру 15-20 м/с, та хуртовина. Оголошено шторомове попередження, 1 рівеня небезпечності, жовтого.

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Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Окрім цього, за даними Закарпатьского обласного центру з гідрометеорології, 21 - 23 січня, на високогір’ї східної частини Закарпатської області в зв’язку зі снігопадами та хуртовинами утримується значна сніголавинна небезпека (ІIІ рiвень); в західній та центральній частинах очікується помірна сніголавинна небезпека ( IІ рiвень).

22-25 січня на дорогах Закарпатської області та у в Ужгороді збережеться ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

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