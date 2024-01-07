Хуртовини, підтоплення та шторм у Чорному морі: Україну накриють небезпечні метеоявища

Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки.

В Україні найближчі декілька днів очікується погіршення погодних умов - хуртовини, ожеледь, підтоплення.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

"8 січня у південних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на Одещині вдень пориви вітру 15-20 м/с; у центральних та східних областях значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с; на дорогах України ожеледиця. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.

Попередження про погіршення погоди. ФОТО: Український гідрометеорологічний центр

Окрім того, метеорологи попереджають про можливе підтоплення у Чернінівській області.

"7-10 січня, внаслідок утримання морозів, продовжуватимуться активні процеси льодоутворення і формування зажорів льоду з різкими коливаннями рівнів води на В.Дніпрі, пригирловій ділянці Прип’яті (зона ЧАЕС) та річках суббасейну Десни (Київська, Чернігівська, Сумська обл.) з можливим початковим затопленням заплави на верхніх ділянках Десни біля м.Новгород- Сіверський. І рівень небезпеки - жовтий", - зазначили у гідрометеорологічному центрі.

Через підтоплення можливе порушення транспортного сполучення з рядом сіл у Чернігівському районі Чернігівської області. ІІ рівень небезпеки - помаранчевий.

Одеська мерія закликає одеситів та гостей міста бути обережними, оскільки через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека.

"Є висока вірогідність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя. Вкотре звертаємо увагу одеситів та гостей регіону, що небезпека знаходження в пляжній зоні є надто високою. І цілком імовірним є неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду", - поінформували на сайті міськради.

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