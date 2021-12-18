Хуртовини, снігові замети і зниження температури: синоптик повідомив, де та коли в Україні зміниться погода

Хуртовини, снігові замети і зниження температури: синоптик повідомив, де та коли в Україні зміниться погода

На погоду в Україні найближчими днями буде впливати циклон з країн Балтії та Білорусі.

Погода в Україні 19-20 грудня суттєво зміниться - до регіонів прийдуть хуртовини і снігові замети, на дорогах буде ожеледиця.

Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич, пише "Телеграф".

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Синоптик уточнив, що зміна погоди пов'язана з приходом до України з районів країн Балтії та Білорусі активного циклону. Він принесе з собою сніг і мокрий сніг, а на північному заході - з дощем.

Крім того, прогнозують поривчастий вітер, який спровокує хуртовини та снігові замети. За даними синоптика, негода торкнеться всією України, окрім південних областей і Криму.

"Таким чином, зима остаточно вступить в права (за винятком південних областей і Криму, де збережеться ще позитивний фон температур і опади переважно у вигляді дощів) і вже в наступні дні будемо спостерігати стабільне зниження температури повітря на тлі поширення арктичної повітряної маси за північних вітрів", - уточнив синоптик.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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