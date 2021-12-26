Хуртовини та снігопади: в Україні 28 грудня погіршиться погода

Хуртовини та снігопади: в Україні 28 грудня погіршиться погода

Значні опади очікуються у вівторок.

Україну засипатиме снігом, місцями очікуються хуртовини. На дорогах ожеледиця. Такими погодні умови будуть у вівторок, 28 грудня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Де сипатиме сніг:

у центральних, східних областях - значний сніг, місцями хуртовини;

у південній частині - мокрий сніг та дощ (вночі значні опади), ожеледь, налипання мокрого снігу;

у західних та північних областях - помірний сніг.

Температура вночі становитиме 7-12 градусів морозу (на сході до мінус 15 градусів). Удень 3-8 градусів морозу. На Півдні вночі 1-6 градусів морозу, вдень 0-5 градусів тепла.

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На Закарпатті вночі йтиме мокрий сніг та дощ. Удень без суттєвих опадів. Температура вночі та вдень становитиме близько нуля градусів.

Вітер східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Удень в Україні, крім заходу і півночі, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві 28 грудня вночі невеликий, удень помірний сніг. Ожеледиця. Вітер східний із переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9 градусів, удень 3-5 градусів морозу.

Прогноз погоди в Україні на 28 грудня 2021 року / Укргідрометцентр

Зазначимо, у понеділок, 27 грудня, сніг очікується в південній частині України, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

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