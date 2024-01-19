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Хусити атакували корабель США, нічні повітряні тривоги: головні новини ночі 19 січня 2024 року

Хусити атакували корабель США, нічні повітряні тривоги: головні новини ночі 19 січня 2024 року

Ракета / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:

  • У Повітряних силах повідомили про загрозу балістики для кількох областей Читати далі –>
  • Справа Гринкевича: суд арештував трьох фігурантів із заставою по пів мільярда Читати далі –>
  • Хусити атакували корабель США балістичними ракетами Читати далі –>
  • У низці областей повітряна тривога через ракетну небезпеку Читати далі –>
  • Сенат США ухвалив тимчасовий бюджет для уникнення шатдауну Читати далі –>

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