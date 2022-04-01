Хутро, золото і ностальгія за "совком": журналісти показали маєток Медведчука на Закарпатті (фото)

Хутро, золото і ностальгія за "совком": журналісти показали маєток Медведчука на Закарпатті (фото)

Територія маєтку — "настільки велика, що її важко обійти за один день".

Журналісти показали розкішну резиденцію кума Путіна Віктора Медведчука у селі Жденієво на Закарпатті.

Про це повідомляє "Слідство.Інфо".

"У маєтку Медведчука немає, але є багато золота, хутра та ностальгії за Радянським Союзом", — зазначає журналіст.

slidstvo.info

Територія маєтку — "настільки велика, що її важко обійти за один день" (понад 120 гектарів, огороджених парканом). У резиденції є кілька будинків, ставки, гірська річка — і все це посеред заповідних лісів.

slidstvo.info

Маєток родини Медведчука охороняють співробітники поліції охорони. Вони провели журналістів видання всередину та показали, як влаштований побут політика.

Головний будинок — це кількаповерховий палац з дерева та мармуру.

Тут є картини, кількаметрові люстри, золоті елементи декору, камін, срібляста дискокуля, оленячі роги, настільний годинник від іспанського бренду, власний ліфт, басейн, джакузі, спортзал, масажний кабінет і окрема сауна, а також багато хутра.

"Буквально кожен диван, крісло або стільчик стоїть на хутряному килимі з лисиці. Страшно уявити, скліькох тварин було вбито заради такого безглуздого елементу інтер'єру", — зазначають у виданні.

На оленячих рогах у вітальні досі висять новорічні кулі та гірлянди.

slidstvo.info

Настільні годинники від іспанського бренду Soher робляться під замовлення, а їх вартість залежить від того, з якого металу вони зроблені. Ціна стартує від 300 тисяч гривень.

Посеред вітальні розташувалася іграшкова залізниця.

"Схоже, у Віктора Медведчука якась особлива пристрасть до потягів. У резиденції в Пущі-Водиці — "золотий вагон", у Закарпатті — залізниця в мініатюрі", — розмірковують журналісти.

В іншому величезному будинку, який називають "гостьовим", є кілька обідніх залів, зон для відпочинку та спальних кімнат.

Мармуром тут оздоблене майже все, особливо — ванні кімнати.

Головною знахідкою екскурсії карпатською резиденцією кума Путіна журналісти назвали раданський автомат "Газована вода". Така собі ностальгія за СРСР.

скриншот з відео

Нагадаємо, що території розкішного маєтку нардепа від "ОПЗЖ", кума президента Росії Віктора Медведчука у Пущі-Водиці розташований приватний вагон-ресторан на справжнісінькій колії та залізничному пероні.

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