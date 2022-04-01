Хутро, золото і ностальгія за "совком": журналісти показали маєток Медведчука на Закарпатті (фото)

Територія маєтку — "настільки велика, що її важко обійти за один день".
Журналісти показали розкішну резиденцію кума Путіна Віктора Медведчука у селі Жденієво на Закарпатті.
Про це повідомляє "Слідство.Інфо".
"У маєтку Медведчука немає, але є багато золота, хутра та ностальгії за Радянським Союзом", — зазначає журналіст.
Територія маєтку — "настільки велика, що її важко обійти за один день" (понад 120 гектарів, огороджених парканом). У резиденції є кілька будинків, ставки, гірська річка — і все це посеред заповідних лісів.
Маєток родини Медведчука охороняють співробітники поліції охорони. Вони провели журналістів видання всередину та показали, як влаштований побут політика.
Головний будинок — це кількаповерховий палац з дерева та мармуру.
Тут є картини, кількаметрові люстри, золоті елементи декору, камін, срібляста дискокуля, оленячі роги, настільний годинник від іспанського бренду, власний ліфт, басейн, джакузі, спортзал, масажний кабінет і окрема сауна, а також багато хутра.
"Буквально кожен диван, крісло або стільчик стоїть на хутряному килимі з лисиці. Страшно уявити, скліькох тварин було вбито заради такого безглуздого елементу інтер'єру", — зазначають у виданні.
На оленячих рогах у вітальні досі висять новорічні кулі та гірлянди.
Настільні годинники від іспанського бренду Soher робляться під замовлення, а їх вартість залежить від того, з якого металу вони зроблені. Ціна стартує від 300 тисяч гривень.
Посеред вітальні розташувалася іграшкова залізниця.
"Схоже, у Віктора Медведчука якась особлива пристрасть до потягів. У резиденції в Пущі-Водиці — "золотий вагон", у Закарпатті — залізниця в мініатюрі", — розмірковують журналісти.
В іншому величезному будинку, який називають "гостьовим", є кілька обідніх залів, зон для відпочинку та спальних кімнат.
Мармуром тут оздоблене майже все, особливо — ванні кімнати.
Головною знахідкою екскурсії карпатською резиденцією кума Путіна журналісти назвали раданський автомат "Газована вода". Така собі ностальгія за СРСР.
Нагадаємо, що території розкішного маєтку нардепа від "ОПЗЖ", кума президента Росії Віктора Медведчука у Пущі-Водиці розташований приватний вагон-ресторан на справжнісінькій колії та залізничному пероні.
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