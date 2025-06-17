Гуцули Московського патріархату: як на Буковині прихильники МП штурмували храм з ломами та сокирами

Прихильники УПЦ МП у селі Усть-Путила на Буковині / © Громадське

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У гуцульському селі Усть-Путила прихильники УПЦ МП нещодавно штурмом повернули собі місцевий храм, громада якого проголосувала за перехід до ПЦУ.

Репортаж з села показало «Громадське».

«Якби ви виділи той жах. Як ми стоїмо в церкві у темряві, а до нас через двері пробиваються сокири. Як священники зсередини тримали двері руками, а сокири — їм межи руки. Мені двометровий лом прилетів в голову і відключив мене повністю», — переповідає події ночі 21 травня в буковинському селі Усть-Путила 61-річний Микола Штефуряк.

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Штефуряк разом з іншими прихильниками ПЦУ увійшли до храму, який, за документами, належить їм. Однак прихильники МП не збиралися здаватися — вони пішли на штурм церкви, ламавши двері сокирами та ломами.

Чоловік отримав удар ломом по голові і втратив свідомість. До лікарні він потрапив зі струсом мозку й переломом перенісся.

© Громадське

Пан Микола розповідає, що був у храмі разом зі своїм сином Юрієм, який воював на Покровському напрямку і Вовчанську, а додому приїхав на короткий термін у відпустку. Чоловік зітхає, що прихильники МП кричали його синові, чому той прийшов до церкви, а не їде назад на фронт.

На кадрах конфлікту також видно, як один із прихильників Московського патріархату погрожує людям предметом, схожим на гранату. Чи була це справжня гранат, чи муляж — наразі невідомо.

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© Громадське

«Ми пропонували почергові богослужіння. Вони (УПЦ МП — Ред.) відмовилися. У нас багато людей підтримує ПЦУ, але вони бояться йти на конфлікт. Бо прихильники МП дуже агресивні. Вони постійно погрожують прокльонами. Мені особисто благочинний (керівник низки церков, на кшталт керівника району — Ред.) погрожував проклясти мене і мою сім’ю до сьомого покоління», — каже парафіянин ПЦУ Микола Савчук.

У виданні зауважують, що у колишньому Путильському районі Чернівецької області станом на травень цього року було зареєстровано 26 парафій УПЦ МП, тоді як ПЦУ — лише дві. Журналісти зауважують, що до приходу радянської влади тут взагалі не було Московського патріархату.

Діди воювали за УПА, а внуки — за «рускій мір»

Село Усть-Путила — це гуцульське село на буковинській частині Гуцульщини.

У самому селі Усть-Путила була криївка УПА, а зараз — міні-музей, які влаштували місцеві краєзнавці. Як так сталося, що батьки і діди прихильників МП воювали за Україну, а їхні нащадки підтримують «рускій мір», Микола Савчук відповідає так:

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«Вони їх не вважають за героїв. Тому що у них в голові — радянська ідеологія. У нас величезна проблема, що у нас вчителі у школах — радянського виховання. У нас був випадок, коли біля церкви вчителі разом з дітьми приходили і обзивали священників ПЦУ, вели себе абсолютно некультурно. Хто виховує наших дітей?».

Самі прихильники Московського патріархату традиційно спілкуватися з журналістами відмовилися і закрили ворота на подвір’я храму, аби знімальна група туди не потрапила.

Прихильники УПЦ МП / © Громадське

Раніше повідомлялося, що на Волині піп з УПЦ МП не дозволив відспівати у храмі уже другого воїна.