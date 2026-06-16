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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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14
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Гвалтував, поки мати на роботі: на Вінниччині 14-річна дівчина завагітніла від вітчима

На Вінниччині за зґвалтування 14-річної падчерки судитимуть 45-річного чоловіка.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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На Вінниччині судитимуть вітчима, від якого завагітніла 14-річна падчерка

На Вінниччині судитимуть вітчима, від якого завагітніла 14-річна падчерка

На Вінниччині судитимуть 45-річного чоловіка, який зґвалтував 14-річну падчерку, після чого дівчина завагітніла.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора і поліція Вінницької області.

Йдеться про родину з Хмільницького району. Зловмисник проживав однією сім’єю з цивільною дружиною та її двома дітьми — донькою і молодшим сином.

Протягом січня — лютого 2026 року чоловік чотири рази ґвалтував падчерку. Робив це вранці, коли жінка йшла на роботу, а менша дитина спала.

Чоловік застосовував до потерпілої психологічний тиск. Наприклад, погрожував вигнати з дому або створити нестерпні умови життя для сім’ї. Тож дівчина деякий час мовчала, допоки у березні зрозуміла, що вагітна.

Донька розповіла про все матері, яка одразу ж звернулася до правоохоронців та медиків. Дівчині, за її добровільної згоди та згоди матері, було проведено аборт.

Підозрюваного було затримано та взято під варту, де він нині перебуває. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Раніше ми писали, що на Кіровоградщині чоловік проник до дитячого будинку, де зґвалтував 15-річну дівчину.

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Дата публікації
Кількість переглядів
14
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