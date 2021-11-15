Хвиля арктичного холоду повертається до України: прогноз погоди на тиждень, 15-21 листопада

Вночі температура повітря опускатиметься до 10° морозу.

Хвиля арктичного холоду повертається в Україну. Синоптики цього тижня, 15-21 листопада, прогнозують і перший сніг - опади очікують від п'ятниці, 19 листопада.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що у більшості областей падатиме дощ. А от Житомирщина, Чернігівщина, Сумщина, Київщина та Полтавщина, можливо, зустрінуть і перший сніг.

За прогнозами Укргідрометцентру, у понеділок, 15 листопада, в країні буде сухо. Вітер південний, 3-8 м/с, з переходом на північний, 7-12 м/с, вдень на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень, крім Закарпаття та півдня Одещини, 1-6° тепла.

16-17 листопада також без опадів. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 4° тепла, на півдні країни та Закарпатті вночі 1-6° морозу, вдень 1-7° тепла, 16 листопада на Закарпатті до 11° тепла.

У четвер, 18 листопада, без опадів, лише вдень у західних областях невеликий дощ з мокрим снігом, в Карпатах сніг. Температура в східній частині вночі 4-10° морозу, вдень 0-5° тепла, на решті території вночі 1-7° морозу, на заході близько 0°, вдень 2-8° тепла, на південному-заході країни до 10°.

19-21 листопада в Україні очікується невеликий та помірний дощ з мокрим снігом (на півдні переважно дощ). Температура вночі 3° тепла до 3° морозу (19 листопада у східних та північно-східних областях 4-8° морозу), вдень 1-7° тепла, на півдні країни до 10°.

У Києві 15 листопада без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с, з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла. 16-17 листопада у столиці також буде сухо. Температура вночі 5-7° морозу, вдень 1-3° тепла. Від четверга, 18 листопада, до Києві прийдуть дощі, місцями навіть з мокрим снігом, які ітимуть і на вихідних, 20-21 листопада.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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