Хвиля дощів із спекою: синоптикиня дала прогноз на початок літа 

Червень розпочнеться в Україні спекою. У більшості областей 1 червня очікується підвищення температури повітря.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, температура повітря у східних областях становитиме завтра +26+31 градус. У більшості областей протягом дня +25+29 градусів, лише в західних областях буде свіжіше, +22+25 градусів.

Вітер буде помірним, в західних областях можливі сильніші пориви, до 15 метрів за секунду.

Короткочасні дощі з грозами очікуються 1 червня в західних областях, на півночі України, на Вінниччині та місцями на Черкащині. На решті території України переважатиме суха сонячна погода.

У Києві літо розпочнеться спекою. Протягом дня стовпчики термометрів покажуть +29 градусів.

"На початку літа дефіцит вологи і, відповідно, висока пожежна небезпека, спостерігатимуться на півдні та сході України, а також суха погода охопить значну частину центральних областей, окрім Вінниччини. Найбільша ймовірність періодичних дощів - захід та північ України", - додала вона.

Раніше синоптик повідомив, що погода в Україні влітку буде з різкими перепадами. Очікуються високі температури повітря, шквальні вітри та сильні дощі.

Читайте також: