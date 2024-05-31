Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Хвиля дощів із спекою: синоптикиня дала прогноз на початок літа 

Хвиля дощів із спекою: синоптикиня дала прогноз на початок літа 

Літо почнеться спекою / Фото: pixabay.com

Уже завтра розпочнеться довгоочікуване літо.

Червень розпочнеться в Україні спекою. У більшості областей 1 червня очікується підвищення температури повітря.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними,  температура повітря у східних областях становитиме завтра +26+31 градус. У більшості областей протягом дня +25+29 градусів, лише в західних областях буде свіжіше, +22+25 градусів.

Вітер буде помірним, в західних областях можливі сильніші пориви, до 15 метрів за секунду.
Короткочасні дощі з грозами очікуються 1 червня в західних областях, на півночі України, на Вінниччині та місцями на Черкащині. На решті території України переважатиме суха сонячна погода.

У Києві літо розпочнеться спекою. Протягом дня стовпчики термометрів покажуть  +29 градусів.

"На початку літа дефіцит вологи і, відповідно, висока пожежна небезпека, спостерігатимуться на півдні та сході України, а також суха погода охопить значну частину центральних областей, окрім Вінниччини. Найбільша ймовірність періодичних дощів - захід та північ України", - додала вона.

Раніше синоптик повідомив, що погода в Україні влітку буде з різкими перепадами. Очікуються високі температури повітря, шквальні вітри та сильні дощі.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація