"Хвиля коронавірусу, яка вже у нас почалась, буде нелегкою": лікар розповів про особливість "Омікрону"

"Хвиля коронавірусу, яка вже у нас почалась, буде нелегкою": лікар розповів про особливість "Омікрону"

"Омікрон" є більш заразним, ніж "Дельта", також повторних випадків "ковіду" побільшало, це все призведе до росту госпіталізацій в Україні і нової хвилі, каже Тарас Жиравецький.

Повторних випадків коронавірусу побільшало, у порівнянні з попередніми місяцями. І хвиля COVID-19, яка вже почалась в Україні, буде нелегкою.

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Таку думку вислови лікар Тарас Жиравецькій на своєму каналі в Telegram.

"Якщо штамом Дельта хворіло 10 пацієнтів з 1000 тих, хто перехворів попередніми штамами, то з "Омікроном" 100 людей із 1000 має шанс заразитись. Такі дані британських вчених. Якщо ще 2 місяці тому повторних випадків "ковіду" було дуже мало, то зараз маю багато дзвінків пацієнтів, які хворіли раніше", - каже лікар.

За його словами, пацієнти, які вже вдруге захворіли на COVID-19, "мають високий титр антитіл igG до "ковіду", хтось навіть після того вакцинувався двома дозами вакцин, але у них знову з‘явилась температура, закладеність носу та усі симптоми коронавірусної хвороби". Ба більше, експрес-тест на антиген підтвердив COVID-19, каже лікар.

"Поки найшвидше зараження було в пацієнта, який хворів в листопаді і зараз має високий титр антитіл igG та igG до спайкбілку", - зазначив Тарас Жиравецький.

За його словами, повторне зараження коронавірусом має легший перебіг.

"Вакцинація на жаль не захищає від зараження. Чи захищають антитіла після "ковіду" від повторного зараження? Так, захищають від "Дельти" на 99%, а від "Омікрону" на 90%. Чому весь світ переживає за "Омікрон"? Тому що захворіє одночасно в 5-6 раз більше людей, ніж під час "Дельта"-хвилі, і хоч він протікає легше, госпіталізації піднімуться однозначно і можуть досягти рівнів минулої хвилі. Також будуть повторні важкі випадки "ковіду", і звичайно, брак персоналу в лікарнях через велику кількість заражень. Разом ці фактори вказують, що хвиля, яка в нас вже почалась буде нелегкою", - стверджує медик.

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