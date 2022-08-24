Хвиля масових "замінувань" на День Незалежності прокотилась Україною: перелік міст

Повідомлення надходять про закладену вибухівку у місцях скупчення людей.

Хвиля масових "замінувань" 24 серпня, на День Незалежності, прокотилась Україною.

Так, у Львові поліцейські отримали повідомлення про замінування декількох об'єктів цивільної інфраструктури. Яких саме, там не називають. Однак за інформацією місцевих телеграм-каналів, йдеться про Краківський ринок, головний залізничний вокзал, автовокзал на Стрийській, ТЦ "Магнус" та Винниківський ринок.

У Рівному повідомили про замінування залізничного вокзалу, старого автовокзалу та ринку. Про це повідомив﻿ начальник Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Також телеграм-канали пишуть про замінування залізничних вокзалів у Вінниці та Хмельницькому.

У Мукачеві правоохоронці повідомляють про мінування ринку.

Варто зазначити, що за словами речника голови Одеської ОВА Сергія Братчука, надходження інформацій про замінування адміністративних будівель, парків, торгівельних центрів у різних містах України є елементом гібридної інформаційної війни. Ворог намагається таким чином посіяти паніку.

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