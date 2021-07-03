Хвиля нового штаму коронавірусу "Дельта" може накрити Україну за одну ніч - Голубовська

За словами лікарки, уже зараз потрібно готувати клінічні бази.

Наразі немає жодної причини говорити про те, що новий штам коронавірусу "Дельта" омине Україну. Уже зараз потрібно готувати клінічні бази.

Про це заявила заслужена лікарка України Ольга Голубовська.

"Зараз нас напружує дійсно, коли "Дельта"-штам цей прийде - я не бачу поки жодної причини, чому б він до нас не прийшов, якщо всі країни в цьому задіяні, - тому я і кажу, що зараз тим, хто не має імунітету, краще скористатися ситуацією і вакцинуватися, тому що, коли люди вакцинуються в період швидкого зростання і величезної кількості захворілих, - вони себе піддають додатковому ризику зараження", - пояснила медикиня.

Голубовська зазначає, що накрити хвилею епідемії може всього за ніч.

"В інфекційній патології важливий прогноз, який повинен бути всеосяжним. Нехай він краще не збудеться, але розглядаються різні сценарії, як у протидії, так і в лікуванні в новому якомусь, якщо щось виникне. Я вам наведу такий приклад: усі штами коронавірусу - ви знаєте, CDC, американці, розділили на: штами, що викликають інтерес - це ті штами, які періодично виникають, їх багато циркулює, але вони не викликають ні важчі форми, ні поширюються швидше, ніж інші штами. Потім - штами, що викликають занепокоєння - так, 15 червня цього року CDC внесло "Дельта"-штам, за яким вони спостерігали півтора місяці, до списку штамів, що викликають занепокоєння. Це штами, які вислизають від імунітету, як вакцинального, так і природного, і набагато інтенсивніше передаються. Це означає, що потрібно готувати клінічні бази, тому що ви пам'ятаєте, як все швидко розвивається. З сьогодні на завтра - немає коли думати. Зараз все добре, а буквально за ніч, грубо кажучи, може накрити", - каже лікарка.

Вона додала, що ці штами, які можуть вислизати від діагностичних тест-систем, є також трішки стійкішими до лікування та гірше відповідають на терапію.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ відзвітували, штам "Дельта" виявили вже майже в 100 країнах.

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