Хвиля "замінувань" в Україні: голова МВС розповів, звідки надходять повідомлення, та якою є їхня мета

Усі повідомлення про "замінування" виявились фейковими.
В Україні від початку року значно збільшилась кількість повідомлень про "замінування". Під час перевірок вибухівки ніде не виявили.
Про це у Facebook повідомив очільник МВС Денис Монастирський.
Голова МВС зазначив, що всі повідомлення про "замінування" в Україні виявились фейковими. Це пов’язано з активізацією гібридної війни проти України.
"Ми чітко розуміємо, що переважна більшість псевдоповідомлень надходять із тимчасово непідконтрольних територій або й безпосередньо з Російської Федерації. І це робиться для поширення паніки. Твердо запевняю: ті, хто влаштовують такі провокації, ніколи не отримають того, на що розраховують", - наголосив Денис Монастирський.
Міністр додав, що МВС перебуває у повній готовності та професійно виконує роботу.
Нагадаємо:
- Від початку 2022 року українські правоохоронці отримали 339 анонімних повідомлень про замінування — половину від минулорічної кількості.
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