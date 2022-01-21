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Хвиля "замінувань" в Україні: голова МВС розповів, звідки надходять повідомлення, та якою є їхня мета

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Хвиля "замінувань" в Україні: голова МВС розповів, звідки надходять повідомлення, та якою є їхня мета

УНІАН

Усі повідомлення про "замінування" виявились фейковими.

В Україні від початку року значно збільшилась кількість повідомлень про "замінування". Під час перевірок вибухівки ніде не виявили. 

Про це у Facebook повідомив очільник МВС Денис Монастирський. 

Голова МВС зазначив, що всі повідомлення про "замінування" в Україні виявились фейковими. Це пов’язано з активізацією гібридної війни проти України.

"Ми чітко розуміємо, що переважна більшість псевдоповідомлень надходять із тимчасово непідконтрольних територій або й безпосередньо з Російської Федерації. І це робиться для поширення паніки. Твердо запевняю: ті, хто влаштовують такі провокації, ніколи не отримають того, на що розраховують", - наголосив Денис Монастирський. 

Міністр додав, що МВС перебуває у повній готовності та професійно виконує роботу. 

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