"Хвилюватися немає причин!": Андрій Хливнюк показав, як вирушає на бойове завдання (відео)

Музикант у такий спосіб збадьорив побратимів.

Лідер гурту "Бумбокс" показав, як вирушає на бойове завдання. Він заспівав уривок із символічної пісні "Хвилюватися немає причин".

Відеоролик Андрій Хливнюк оприлюднив у Instagram.

"Ось з таким музичним супроводом ми їдемо на роботу", – зауважив один із бійців.

Андрій Хливнюк показав, як вирушає на бойове завдання

Раніше лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який від початку повномасштабної війни приєднався до ЗСУ, розповів про ставлення до українських чоловіків, які у призовному віці виїхали з України.

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