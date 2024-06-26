"Хвилюватися немає причин!": Андрій Хливнюк показав, як вирушає на бойове завдання (відео)

Музикант у такий спосіб збадьорив побратимів.
Лідер гурту "Бумбокс" показав, як вирушає на бойове завдання. Він заспівав уривок із символічної пісні "Хвилюватися немає причин".
Відеоролик Андрій Хливнюк оприлюднив у Instagram.
"Ось з таким музичним супроводом ми їдемо на роботу", – зауважив один із бійців.
Раніше лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк, який від початку повномасштабної війни приєднався до ЗСУ, розповів про ставлення до українських чоловіків, які у призовному віці виїхали з України.
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