"Хворі", "волонтери" і втікачі до РФ: СБУ заблокувала ще чотири канали виїзду ухилянтів

За свої "послуги" організатори вимагали від 1,5 до 8 тис. дол. з особи, залежно від регіону проживання.

СБУ заблокувала ще чотири канали незаконного виїзду за кордон українців призовного віку в Закарпатській, Львівській та Сумській областях

Про це інформує пресслужба СБУ

Правоохоронці затримали 15 організаторів втечі ухилянтів. За свої "послуги" вони вимагали від 1,5 до 8 тис. дол. з особи, залежно від регіону проживання.

"Хворі" ухилянти

Так, два канали нелегальної міграції ліквідовано на Закарпатті.

Перший організувало подружжя місцевих підприємців. Вони пропонували ухилянтам виїхати за кордон "за станом здоров’я". Чоловіків, які хотіли втекти з України, забезпечували підробленими довідками щодо непридатності до військової служби. Такі довідки оформлювали через особисті зв’язки, зокрема серед лікарів.

Ухилянти-"волонтери"

Іншу схему організував мешканець Ужгородського району. Зловмисник оформлював своїх клієнтів як водіїв мікроавтобусів, які перевозять гуманітарну допомогу. Неправдиві відомості подавав до електронної бази даних "Шлях".

На Львівщині місцевий підприємець обіцяв потенційним призовникам виїхати за межі України "під маскою" учасників волонтерської організації.

Перечекати мобілізацію у ворога вдома

А на Сумщині організована злочинна група взагалі нелегально переправляла українських та російських громадян на територію країни-агресорки. За гроші вони пропонували всім охочим виїзд до РФ. Для цього використовували "обхідні" шляхи поза контрольно-пропускними пунктами.

Усі злочинні схеми викрито, а їхніх учасників затримано. Вісьмом організаторам уже повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчинена у складі організованої групи) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ще сімох "пасажирів" затримали в адміністративному порядку під час незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, що сьогодні Верховна Рада подовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації.

Раніше СБУ викрила три схеми втечі ухилянтів від мобілізації за кордон - у Києві, Чернівцях та на Житомирщині.

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