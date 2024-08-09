Хворіти стали в три рази більше: у МОЗ назвали кількість інфікованих COVID-19

У липні на коронавірус захворіло понад 8 тисяч українців.

За останній місяць в Україні зросла кількість захворювань на COVID-19. Люди стали хворіти у три рази більше. Упродовж липня було зареєстровано понад вісім тисяч випадків.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоровʼя, головний державний санітарний Ігор Кузін, передає Укрінформ.

Попри зростання захворюваності Міністерство охорони здоров’я не бачить підстав для запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів.

“В Україні ми бачимо, що за останній місяць зросла кількість захворювань, українці стали хворіти у три рази більше, але по абсолютній кількості пацієнтів це відносно невеликі кількості, які зараз не дають підстав для запровадження обмежувальних заходів”, — сказав він.

Він зазначив, що червні було зареєстровано понад дві тисяч випадків коронавірусу.

“Ми це бачимо, але цей рівень не є достатнім або таким, який призводив би до введення якихось протиепідемічних заходів”, — розповів Кузін.

За його словами, рівень захворюваності по регіонах залежить від щільності населення. Київ є лідером за цим показником. Також високі показники захворюваності у Львівський та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області від нового штаму коронавірусу FLiRT померла 80-річна жителька однієї з громад Івано-Франківського району. Інфікування саме цим субваріантом COVID було підтверджено лабораторними аналізами.

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