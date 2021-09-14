"Хворий, але до біса розумний і хитрий": в Старобільську розшукують маніяка, який вбив тітку і найкращого друга

Місцеві жителі жостокими вбивствами налякані і побоюються виходити на вулицю поодинці.

У Старобільську Луганської області сталося подвійне вбивство. У злочині підозрюється 36-річний Дмитро Федорченко, який був племінником вбитої жінки та однокласником вбитого чоловіка. Зараз зловмисника розшукують правоохоронці.

Про це розповідає OBOZREVATEL.

Підозрюваний у скоєнні двох жорстоких убивств у Старобільську Луганської області Дмитро Федорченко два тижні тому був оголошений у розшук. На вулицях міста правоохоронці посилили патрулювання, щоправда, передбачають, що злочинець міг втекти з міста в будь-яку точку України.

Місцеві жителі жостокими вбивствами налякані і побоюються виходити на вулицю поодинці.

Де розправився з другом невідомо, знайшли кисті його рук і частини тіла

Два вбивства трапилися ймовірно в ніч іпроти 30 серпня. Жертвами стали жителі Старобільська: 36-річний Олександр Єлсуков і 74-річна Людмила Федорченко.

"Жінку вбили в неї вдома: озвірілий від люті злочинець бив ножем у шию і стегно. Масивна крововтрата і стала причиною смерті. Тіло загиблої жінки згодом виявила її донька Ірина. А ось де вбивця розправився з чоловіком – досі точно не відомо, оскільки кисті рук були знайдені неподалік від вулиці Чехова, інші частини тіла – в лісосмузі біля кварталу "Південний", – розповідає джерело у правоохоронних органах.

Правоохоронець додає, що вбита жінка була рідною тіткою підозрюваного, а чоловік - товаришем, вони були знайомі з дитинства і вчилися у одному класі.

Перебуває на обліку психіатра і агресивний до оточуючих

36-річний Дмитро Федорченко, якого правоохоронці обґрунтовано підозрюють у скоєнні двох вбивств, офіційно ніде не працював - перебивався випадковими заробітками, вів усамітнений спосіб життя.

"Був агресивний, постійно чіплявся до оточуючих, але такого жаху ніхто, звичайно, не очікував", – розповідають місцеві жителі.

У прокуратурі Луганської області говорять, що підозрюваний у подвійному вбивстві перебуває на обліку в психіатра з діагнозом "параноїдна шизофренія".

"Постійно роздратований, агресивний, до оточення ставиться вороже, бачить галюцинації... А плюс до всього – наркотики. Це поєднання було як бомба з годинниковим механізмом – на жаль, так і сталося", - розповідають у прокуратурі.

Сам Дмитро Федорченко у віці 18 років отримав свій перший строк за ч.1. ст. 309 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Після вбивств Старобільський районний суд Луганської області ухвалив рішення про його затримання, але поки знайти зловмисника не вдалося.

Могла бути ще одна жертва

За інформацією місцевих жителів, Дмитро Федорченко після двох вбивств ледь не вбив ще одну жінку.

"Він напав на жінку, яка йшла по вулиці, але їй вдалося відбитися і втекти. Люди одразу ж зателефонували в поліцію, але маніяк зник на території кладовища. Територію прочесали, але його й сліду не було", – розповів місцевий житель Євген.

Правоохоронці неофіційно говорять, що ймовірність того, що злочинець перебуває вже далеко – досить висока.

"Федорченко вимкнув свій мобільний, збив зі сліду собак – він хворий, але до біса розумний і хитрий. Є родичі в Росії та окупованому Луганську, проте туди йому навряд чи вдалося виїхати. Думаємо, або зачаївся в самому Старобільську, або встиг проїхати вглиб України. Що, звичайно, не додає радості", – розповіло наше джерело.

Якщо ви бачили чи знаєте, де може переховуватися Дмитро Федорченко — негайно повідомте до чергової частини Старобільського відділу поліції за телефонами: (066)16-45-155 або 102, або надішліть лист: r29@lg.npu.gov.ua.

Нагадаємо, що у Вінницькій області 25-річний хлопець спалив живцем свого родича. Зловмисник дочекався поки жертва засне, облив його бензином та підпалив. 56-річний загиблий мав інвалідність та пересувався за допомогою милиць.

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