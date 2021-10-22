Хворіє на шизофренію: 19-річній дівчині, яка у Полтаві стріляла з арбалета у вчителів, змінили запобіжний захід

Хворіє на шизофренію: 19-річній дівчині, яка у Полтаві стріляла з арбалета у вчителів, змінили запобіжний захід

Експертиза показала, що дівчина хворіла хронічним психічним захворюванням.

19-річній дівчині, яка у Полтаві стріляла з арбалета у вчителів, змінили запобіжний захід. Замість тримання під вартою підозрювана перебуватиме в психіатричній лікарні

Про це йдеться у рішенні Київського районного суду м. Полтави.

Висновок комплексної судової психолого-психіатричної експертизи показав, що 19-річна дівчина страждала на хронічне психічне захворювання, а саме - шизофренію з галюцинаторно-параноїдним синдромом.

Суд замінив дівчині запобіжний захід із тримання під вартою на госпіталізацію в психіатричну лікарню.

"Задовольнити клопотання слідчого про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку", - йдеться у рішенні суду.

Нагадаємо:

6 вересня 19-річна Таїсія Петрова зайшла в приміщення школи №11 м. Полтави з арбалетом у руках. Вона вистрілила в одну із вчительок. Зупинити Таїсію намагалася завучка школи з виховної роботи, але дівчина перезарядила арбалет і вистрілила в неї. Болт потрапив в руку жінки. Після цього арбалет у Петрової забрав учень 9-го класу.

№11 м. Полтави з арбалетом у руках. Вона вистрілила в одну із вчительок. Зупинити Таїсію намагалася завучка школи з виховної роботи, але дівчина перезарядила арбалет і вистрілила в неї. Болт потрапив в руку жінки. Після цього арбалет у Петрової забрав учень 9-го класу. Дівчина розповідала, що все це сталося через булінг у школі та тиск на неї з боку вчителів. Постраждалі педагогині дівчину не знали.

та тиск на неї з боку вчителів. Постраждалі педагогині дівчину не знали. Підозрювана навчалася на психолога у Національному університеті цивільного захисту населення у Харкові. У ВНЗ розповіли, що підозрювана добре навчалась та не виявляла агресії.

Новини України: полтавський суд обрав запобіжку стрільчині з арбалета

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