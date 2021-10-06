"Хворіють сім'ями": у Дніпрі реанімація переповнена пацієнтами з COVID-19, бракує апаратів ШВЛ

У Дніпрі до лікарні Мечникова привозять пацієнтів у критичному стані.

У реанімаційному відділенні обласної лікарні імені Мечникова в Дніпрі, де перебувають хворі на COVID-19, через велику кількість пацієнтів бракує апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Про це заявив директор лікарні Сергій Риженко на пресконференції.

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Він розповів, що медустанова звернулася до обласної ради з проханням про додаткову закупівлю 20 апаратів ШВЛ, а також закликала допомогти з ліками для хворих на коронавірус.

За його даними, у лікарні, до якої госпіталізують тяжких хворих на COVID-19 з усієї області, зростає кількість пацієнтів. Так, реанімація наразі перевантажена - там лікують 25 важких пацієнтів, кілька з них - в критичному стані. Загалом в лікарні - 80 хворих на коронавірус.

"Хворіють сім'ями. У нас перебуває три сім'ї, які хворіють у важкій формі. Одиниці тільки ті, що вакциновані. Решта хворих - не отримали своєчасно вакцину. Симптоми важкі. Страждають не тільки легені, але і нирки. Частину хворих доведеться переводити на діаліз" , - сказав Риженко.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 6 жовтня зафіксовано 12 662 нові випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 320 людей, 4 630 пацієнтів одужало.

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