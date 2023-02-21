Хвороба розвинулася блискавично: 17-річний хлопець з Волині помер від менінгококової інфекції

Недуга стрімко вразила юнака, його госпіталізували до медзакладу, але врятувати, на жаль, не вдалося.

На Волині підліток помер від менінгококової інфекції, яка вражає нервову систему і головний мозок. Хвороба у юнака розвинулася блискавично, на жаль врятувати його, не вдалось.

Про це у понеділок, 20 лютого, повідомили в Центрі контролю та профілактики хвороб Волині.

"Менінгококова інфекція – одна з найбільш важких гострих інфекційних захворювань з різними клінічними проявами локалізованих або генералізованих форм інфекційного процесу. Небезпека інфекції полягає в тому, що вона може мати дуже швидкий, блискавичний розвиток важких форм з високим ризиком летального результату. У такому випадку від різкого підвищення температури, висипань — аж до ураження головного мозку, цілого організму, сильної інтоксикації та загибелі хворого — може минути лише одна доба. Такий блискавичний варіант менінгококцемії зареєстровано в нашій області у підлітка, який на жаль закінчився смертю хворого", - повідомили у медичному центрі.

Як пише ZAXID.NET, спершу в 17-річного хлопця піднялась температура вище 38 градусів. Понизити її жарознижувальними препаратами не вдавалось. Після цього у хлопця розпочались сильні головні болі, рвота, озноб, а також з'явилась характерна для цієї недуги висипка. Родичі звернулись до медзакладу, втім, незважаючи на допомогу медиків, хлопець помер.

Фахівці центру контролю хвороб розпочали епідеміологічне розслідування.

"Проведені бактеріологічні обстеження контактних осіб за місцем навчання і проживання. Організовано протиепідемічні заходи з локалізації та ліквідації вогнища інфекції. Наразі епідрозслідування триває", - йдеться у повідомленні.

Це перший в цьому році летальний випадок хвороби на Волині.

Варто зазначити, що менінгококові інфекції є тяжкими, переважно дитячими захворюваннями.

У навколишньому середовищі бактерія нестійка і швидко гине поза організмом людини.

Джерелом інфекції є люди — носії збудника. Збудник передається із краплями слизу під час кашлю, чхання, розмови. Близький тривалий контакт з інфікованою людиною-носієм сприяє поширенню хвороби. Інкубаційний період триває 1–10 днів і в середньому становить 4 дні.

Основними клінічними ознаками МІ є менінгіт і сепсис. Менш поширені артрит і пневмонія. Менінгіт часто супроводжує тріада симптомів: гарячка, головний біль і ригідність потиличних м’язів. Досить часто наявні сплутана свідомість, нудота, блювота, світлобоязнь.

Нагадаємо, 20 листопада 2022 року на Львівщині від менінгококової інфекції померла однорічна дитина. Напередодні в дівчинки підвищилася температура і з'явився висип на тілі.

У серпні 2020 року в Закарпатській області менінгококовою інфекцію заразилися троє дітей. Одна дитина, на жаль, померла.

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