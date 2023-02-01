Мобілізація в Україні: як довести свій стан здоров'я на медкомісії у військкоматі

Як довести "невидимі" хвороби у військкоматі, коли загубили довідку про них?

Людина з певним захворюванням проходить медкомісію у військкоматі під час мобілізації, але не може документально довести свій стан здоров’я. Що робити в такому випадку?

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів адвокат Андрій Новак.

"Якщо у людини немає документів, які підтверджують її стан здоров'я, це погано. Якщо є певні проблеми зі здоров'ям, і ви про них знаєте, необхідно максимально ретельно зберігати документи. У разі отримання повістки необхідно звернутися до медичного закладу і запросити або витяг даної довідки, або нову довідку", - зазначив адвокат

У разі неможливості документально підтвердити свої проблеми зі здоров'ям, потрібно прийти на медкомісію і першочергово заявити про такі проблеми: здати усі необхідні аналізи, а також пояснити, чому немає цих документів.

"Як це все буде відбуватися на практиці - інше питання. Неодноразово ми чули від громадян, що медогляди проходять дуже формально. В будь-якому випадку має бути перевірка у профільних спеціалістів. Перелік фахівців є у відповідному наказі Міноборони Про військово-лікарську експертизу у ЗСУ", - сказав експерт.

За його словами, якщо не було огляду спеціалістів, не було здано аналізи, не зроблено флюорографію, такі результати медкомісії можна буде оскаржувати як у військово-лікарській комісії вищого рівня так і у суді.

Однак виникає проблема і в цьому випадку.

"На період оскарження висновок ВЛК не призупиняє свою дію. Громадянина можуть мобілізувати, а розгляд скарги ще не розпочати", - додав адвокат.

Раніше фахівці розповідали, з якими хворобами не беруть до армії. ТСН.ua надав детальний список.

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