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Хвороби, які загострюються восени: чому це відбувається і що робити

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Хвороби, які загострюються восени: чому це відбувається і що робити

Хвороби, які загострюються восени: чому це відбувається і що робити / Фото: Pexels

Восени змінюється не лише погода. Навіть людський організм зазнає змін, адже йому доводиться пристосовуватися та адаптуватися до нових умов. Однак, цей процес не завжди проходить без проблем зі здоров'ям. Читайте в матеріалі ТСН.ua, які хвороби загострюються восени і що робити.

Навіть, якщо у вас немає хронічних захворювань, це не страхує вас від поганого самопочуття та появи хвороб у стресовий для організму період. І згодом кожна така хвороба може набути хронічного характеру. Тому варто з серйозністю підійти до осіннього загострення.

"Популярні" осінні захворювання

В осінній період найчастіше з'являються проблеми з такими органами та системами:

  1. Дихальна система організму - холодні осінні дощі, зниження температури та вітер так важко переносити організму через те, що за літо він вже звик до відсутності переохолодження та тепла. А тому він не справляється з застудними вірусами, які нас атакують. Як тільки ви відчули легке свербіння в носі чи першіння в горлі - не зволікайте. Варто відразу підтримати свій імунінет за допомогою трав'яних чаїв з медом, вітамінів тощо. Перебування у закритих приміщеннях також негативно впливає на роботу дихальної системи. Тут повітря пересушене через обігрівачі, а тому створюється ідеальне середовище для розвитку хвороботворних бактерій. Гострі респіраторні захворювання восени торкаються всіх. А тому, якщо ви відчули, що захворіли, краще залишайтеся вдома. Особливо варто берегтися восени тим, у кого є хронічні захворювання бронхів та легень.
  2. Система травлення - виразки та гастрити також загострюються в період адаптації до холоду. Вони з'являються разом з такими симптомами як печія, нудота, здуття живота, метеоризм. Варто виключити восени зі свого раціону копчені та смажені продукти, страви з великим вмістом дріжджів, а також все те, що викликає посилене виділення шлункового соку. Не варто відкладати похід до лікаря, якщо ви побачили наліт на язиці, а болі не припиняються після приймання ліків. Також не ігноруйте такі симптоми як висипання на чолі - вони можуть вказувати на неправильно роботу кишківника.
  3. Опорно-руховий апарат - головними ворогами людей, у яких хворі суглоби, можна назвати саме сирість, вогкість та холод. А тому восени болі посилюються, а суглоби можуть втрачати рухливість та опухати. Якщо ви ще не відчуваєте болі, але у вас з'являється хрускіт чи поколювання під час руху, варто звернутися до лікаря. Все це ознаки зародження артрозу та артриту. Людям з цими захворюваннями восени варто обмежити вживання солоних та масних страв, а також приймати препарати для зміцнення суглобів. Не забудьте додати у свій раціон продукти з високим вмістом вітаміна P та тримати суглоби у теплі.
  4. Сечівник - в осінній період цистити стають звичним ділом. Найчастіше вони трапляються у жінок. Сечовипускання стає дуже частим, супроводжується дискомфортом та болями. У період загострення циститу важко обійтися без антибіотиків та протибактеріальних препаратів.

Чому страждають судини восени і як захиститися від хвороб, які пов'язані з ними

Чому страждають судини восени / © Pexels
Чому страждають судини восени / Фото: Pexels

Реакція людей з хронічними хворобами судин на зміну погоди восени більш виражена. Вона, зазвичай, виявляється гіпертонічними кризами, перепадати артеріального тиску, дискомфортом у грудях та нападами болю.

Насамперед, пов'язано це з тим, що з віком адаптації організму до погодніх умов порушуються, що призводить до хворобливих реакцій на будь-яку зміну погоди. В медичній практиці таких людей називають метеозалежними.

Що рекомендовано робити:

  • правильно харчуватися - додати в раціон продукти з вітамінами А, С, групи В, D та Е;
  • займатися адекватною віку та стану здоров'я фізичною активністю;
  • регулярно вживати лікувальні трав'яні збори.

Особливо серйозно до осіннього загострення варто поставитися людям зі стенокардією. Це тяжке хронічне захворювання, під час якого порушується кровотік в судинах серця. Воно призводить до того, що міокард (серцевий м'яз) починає відчувати нестачу поживних речовин. Це проявляється такими симптомами як дискомфорт, печіння та біль у грудях.

Найбільш тяжким ускладненням стенокардії вважається інфаркт міокарда, тобто загибель серцевого м'яза. Як захистити себе від інфаркту в осінній період:

  • уникайте перевтоми та важких фізичних навантажень;
  • за перших симптомів стенокардії зупиніться та відпочиньте, не продовжуйте йти або працювати;
  • якщо біль має виражений характер, потрібно взяти під язик таблетку нітрогліцерину;
  • не допускайте різких перепадів температури, переохолодження;
  • дотримуйтесь трудового режиму та режиму сну;
  • пийте на ніч чаї з заспокійливими травами.

Основні рекомендації, як зміцнити організм восени

Щоб зміцнити свій організм восени, потрібно запам'ятати кілька простих правил:

  1. Правильне харчування - надмірність в їжі чи сувора дієта негативно впливають на здатність організму до адаптації. А тому восени потрібно переглянути свій режим харчування і раціон. Додайте більш калорійні продукти, але завжди звертайте увагу на індивідуальні особливості (спосіб життя, рухливість тощо).
  2. Взуття та одяг за сезоном - важливо, щоб вони захищали організм від переохолодження і оберігали від втрати тепла. Різкі перепади температур зараз дуже небезпечні.
  3. Фізична активність - тренування допоможуть розширити можливості організму до адаптації восени. Достатньо всього лише 15 хвилин вправ на день, щоб зберігати своє тіло здоровим.
  4. Перегляд режиму дня - слід уникати скорочення тривалості нічного сну під час осінньої адаптації, приділяйте час відпочинку, частіше перебувайте на свіжому повітрі.

Не менш важливо додати до щоденного раціону вітаміни. Адже в цей період організм потребує особливої підтримки.

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Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
122
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