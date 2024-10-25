Хвороби, які звільняють від мобілізації: повний перелік

В Україна подовжили воєнний стан до 9 листопада. У цей час призову підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років. Однак, у певної категорії людей є відстрочка за станом здоров'я.

Які хвороби звільняють від призову - читайте далі.

Згідно з наказом № 262 "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" ВЛК може класифікувати військовозобов’язаних за такими категоріями:

придатні до служби;

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатні – вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків

тимчасово непридатні.

Які хвороби звільняють від мобілізації

Інфекційні захворювання

Новоутворення

Хвороби крові і кровотворних органів

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин

Розлади психіки та поведінки

Хвороби нервової системи

Хвороби ока та придаткового апарату

Хвороби вуха

Хвороби системи кровообігу

Хвороби органів дихання

Хвороби органів травлення

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

Хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини

Хвороби сечостатевої системи

Вади розвитку, деформації та хромосомні порушення

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

Інші хворобливі прояви

Інфекційні захворювання

Повністю непридатними до військової служби визнаються особи, яким встановлено діагноз:

інфекційні та вірусні хвороби та їх наслідки, які не піддаються або важко піддаються лікуванню;

активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини;

активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації;

усі форми хронічних вірусних гепатитів тяжкі форми хронічних вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем;

хвороба, зумовлена ВІЛ (прогресуюча), з імунною декомпенсацією.

Новоутворення

первинні і вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування;

швидко та повільно прогресуючі, зі значними змінами у складі крові і періодичними загостреннями злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної і споріднених їм тканин (лімфогранулематоз, неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів тощо), зі значними змінами;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій з великими порушеннями функцій.

Хвороби крові і кровотворних органів

усі види анемій;

порушення згортання крові;

пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна);

геморагічні стани (підвищена кровоточивість);

агранулоцитоз;

хвороби селезінки;

порушення із залученням імунного механізму (усі види саркоїдозу, імунодефіцити).

Хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин

хвороби щитоподібної залози (за винятком новоутворень);

цукровий діабет та інші порушення регуляції глюкози;

патології інших ендокринних залоз;

виснаження внаслідок недостатнього харчування;

ожиріння;

функціональна гіпербілірубінемія;

ліпоматоз тощо.

Розлади психіки та поведінки

усі види деменції, органічний амнестичний синдром;

розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби;

синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, наркотичних речовин, медикаментів);

ндогенні психози з часто повторюваними фазами (шизофренія, хронічні маячні розлади, епізодичні маніакальні розлади, афективні розлади настрою);

невротичні стани, пов’язані зі стресом (фобії, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та соматоформні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, депресія, психогенна глухота);

різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій (пов’язані з розладами споживання їжі, зі зловживанням речовинами, які не зумовлюють залежність);

розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці (гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені психічні);

розлади особистості та поведінки у зрілому віці (параноїдні, шизоїдні, дисоціальні, емоційно нестабільні, істеричні та інші);

розлади звичок і спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади;

специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, рухової функції тощо;

глибока й тяжка розумова відсталість.

Хвороби нервової системи

запальні хвороби центральної нервової системи (менінгіт, енцефаліт, мієліт, енцефаломієліт, внутрішньочерепний і внутрішньохребтовий абсцес);

хвороби ЦНС, що прогресують (системні атрофії, дегенеративні хвороби, паралічі й паралітичні стани, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, дистонії (окрім вегетосудинної), ДЦП, гідроцефалія, токсична енцефалопатія та інші);

епілепсія за наявності частих нападів або виражених психічних розладів;

хвороби периферичної нервової системи, пов’язані з ураженням нервів, порушенням іннервації та больовим синдромом (нейропатії, міастенії, міопатії, дорсалгія, радикулопатія, цервікалгія, ішіас, люмбаго та інші), що швидко прогресують.

Хвороби ока та придаткового апарату

виражені анатомічні вади повік, орбіти, кон’юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

різко виражені хвороби усіх частин ока та його придаткового апарату на обох очах, з частими загостреннями або зниженням зорових функцій, що прогресує (рубці, помутніння, дегенеративні зміни, катаракта, хвороби зорового нерва тощо);

відшарування і розрив сітківки будь-якої етіології на обох очах;

глаукома у важкій стадії на обох очах;

стійкий параліч рухових м’язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість або далекозорість будь-якого ока в одному з меридіанів понад 12,0 дптр або астигматизм будь-якого виду з різницею рефракції у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр;

гостроту зору одного ока нижче 0,1 або його сліпоту;

сліпота одного або обох очей та відсутність одного чи обох очних яблук.

Хвороби вуха та соскоподібного відростка

стійка повна глухота на обидва вуха або глухонімота;

двобічне тяжке і глибоке (3-4 ступеня) порушення слухової функції;

глухота на одне вухо та тяжка приглухуватість на друге;

двобічна тяжка приглухуватість, що прогресує;

приглухуватість з ураженням центральних відділів слухового аналізатора, вираженими вегетативними і екстраауральними проявами.

Хвороби системи кровообігу серцеву недостатність II-Б-III стадії;

гіпертонічну хворобу III стадії з незворотними структурними ураженнями органів-мішеней;

цереброваскулярні хвороби зі значними порушеннями функцій (інфаркт, інсульт, стеноз, емболія, тромбоз, аневризми артерій, церебральний атеросклероз, гіпертензивна енцефалопатія, наслідки хірургічних втручань);

хвороби артерій зі значними порушеннями кровообігу та функцій (атеросклероз, стеноз, аневризма, розширення або розшарування головних артерій, емболія і тромбоз аорти);

хвороби периферичних судин зі значними порушеннями кровообігу та функцій (синдром Рейно, облітеруючий тромбангіїт);

набутий артеріовенозний свищ;

спадкова гемолітична телеангіектазія, непухлинний невус;

хвороби вен, лімфатичних судин і вузлів зі значними порушеннями кровообігу та функцій (флебіт, тромбофлебіт, тромбоз, емболія; варикозне розширення вен, лімфаденіт, наслідки хірургічних втручань).

Хвороби органів дихання

стенози гортані;

парези й паралічі гортані зі значним порушенням функції голосоутворення та дихання;

тяжка форма спастичної дисфонії;

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (бронхіт, емфізема, обструктивна хвороба легенів, бронхоектатична хвороба);

хвороби легенів, спричинені зовнішніми агентами, інтерстиціальні хвороби легень зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (пневмоконіози, хронічні пневмоніти, ідіопатичний фіброзуючий альвеоліт, легеневий альвеолярний протеїноз, гемосидероз та інші);

хронічні гнійні та некротичні хвороби, хвороби плеври, інші хвороби органів дихання зі значними порушеннями функції зовнішнього дихання (абсцес легені та середостіння, піоторакс тощо);

тяжка персистуюча бронхіальна астма.

Хвороби органів травлення

щелепно-лицьові аномалії (окрім вроджених), зокрема аномалії прикусу зі значними порушеннями дихальної, нюхової, жувальної, ковтальної та мовної функцій;

хвороби стравоходу, шлунка, дванадцятипалої кишки та апендикса (езофагіт, гастрит, гастродуоденіт, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба та інші);

неінфекційний ентерит та коліт (хвороба Крона, виразковий коліт);

інші хвороби кишківника та очеревини (непрохідність, паралітичний ілеус, інвагінація, дивертикулярна хвороба, синдром подразненого кишківника, запор, мегаколон, хвороби заднього проходу та прямої кишки, перитоніт, спайкова хвороба та інші);

виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки;

хвороби печінки (алкогольна хвороба печінки, токсичне ураження печінки, печінкова недостатність; хронічні гепатити, фіброз та цироз);

хвороби жовчного міхура, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози (холецистит, холангіт, панкреатит та інші);

усі види гриж (пахова, стегнова, пупкова, черевної стінки, діафрагмальна та інші грижі черевної порожнини).

Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

дифузний нейродерміт (атопічний дерматит) із поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;

пухирчатку звичайну;

герпетиформний дерматит;

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;

псоріатичну еритродермію.

Хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини

Хвороби сечостатевої системи

ниркова недостатність IV-V стадії через гломерулярні та тубулоінтерстиціальні хвороби нирок (нефротичний синдром, хронічний інтерстиціальний нефрит, гострий пієліт, пієлонефрит, тубулоінтерстиціальний нефрит, хронічний первинний пієлонефрит, нефропатії);

хвороби нирки, сечоводу, сечового міхура та уретри зі значними порушеннями функцій (обструктивна уропатія, гідронефроз, піонефроз, сечокам’яна хвороба, кіста нирки, цистит, уретрит, стриктура уретри та інші);

хвороби чоловічих статевих органів зі значними порушеннями функцій (гіперплазія, аденома, та міома простати, запальні та інші хвороби чоловічих статевих органів);

запальні хвороби органів малого тазу у жінок зі значними порушеннями функцій (сальпінгіт, оофорит, запалення матки або шийки матки, хвороби бартолінової залози, інші запальні хвороби піхви і вульви);

незапальні хвороби жіночих статевих органів зі значними порушеннями функцій (ендометріоз, випадіння статевих органів, уретероцеле, грижа сечового міхура, свищі, незапальні хвороби яєчників, фаллопієвих труб та широкої зв’язки матки, кіста яєчника або жовтого тіла, гематосальпінкс, поліпи жіночих статевих органів, ерозія та дисплазія шийки матки тощо).

Вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення

вроджені вади розвитку нервової системи;

вроджені вади розвитку ока, вуха, обличчя та шиї;

вроджені вади розвитку системи кровообігу;

вроджені вади розвитку органів дихання;

щілина губи та піднебіння та інші вроджені вади розвитку органів травлення;

целіакія;

вроджені вади розвитку статевих органів;

вроджені вади розвитку сечової системи;

вроджені вади розвитку та деформації кістково-м’язової системи;

інші вроджені вади розвитку;

хромосомні аномалії.

Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин

будь-які травми (переломи, струси, здавлення, контузія, чужорідне тіло, крововилив, розрив, набряк, політравма);

термічні та хімічні опіки, відмороження, тепловий удар;

баротравма, кесонна хвороба, асфіксія;

ураження блискавкою, електричним струмом;

впливи іонізуючого випромінювання, компонентів ракетного палива, джерел електромагнітного поля, лазерного випромінювання;

токсична дії мікроорганізмів I-II груп патогенності;

отруєння лікарськими засобами або хімічними речовинами немедичного призначення (газами, димом, парами, пестицидами, продуктами харчування, токсинами внаслідок укусу тварин, плазунів, комах).

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