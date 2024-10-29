Хвороби, які звільняють від мобілізації в Україні: повний перелік

ВІЛ, туберкульоз, гепатит, рак… і це ще не все! З такими діагнозами вас можуть мобілізувати до війська. Оновлений закон про мобілізацію посилює правила призову військовозобов'язаних. Однак, у певної категорії людей є відстрочка за станом здоров'я.

Які хвороби звільняють від армії, а з якими вас точно мобілізують, читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Хвороби, які звільняють від мобілізації

В Україні подовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 7 лютого 2025 року. У період дії воєнного стану та загальної мобілізації є громадяни України, яких не можуть призвати до армії через наявність певних хвороб. В чинному законодавстві чітко розписаний увесь їх список. Так, у Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" йдеться, що під час воєнного стану мобілізації підлягають військовозобов'язані віком від 18 до 60 років.

Придатність громадянина до призову визначає військово-лікарська комісія (ВЛК) під час медичного огляду військовозобов'язаного. Згідно з наказом № 262 "Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" ВЛК може класифікувати військовозобов’язаних за такими категоріями.

Цитата В:

придатні до служби;

придатні до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;

непридатні до військової служби з виключенням з військового обліку;

тимчасово непридатні – вимагають лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків

тимчасово непридатні.

Ба більше, юристка Анастасія Кондрась пояснила, як громадяни можуть самостійно визначити статус придатності.

З якими хворобами не мобілізують

А тепер давайте повернемося до хвороб, які звільняють від мобілізації. Це інфекційні захворювання, новоутворення, хвороби крові і кровотворних органів, хвороби ендокринної системи, розлади харчування та порушення обміну речовин, розлади психіки та поведінки, хвороби нервової системи, хвороби ока та придаткового апарату, хвороби вуха, хвороби системи кровообігу, хвороби органів дихання, хвороби органів травлення, хвороби шкіри та підшкірної клітковини, хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини, хвороби сечостатевої системи, вади розвитку, деформації та хромосомні порушення, травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин. Але і тут, як-то кажуть, є свої нюанси.

Інфекційні хвороби

Повністю непридатними до військової служби визнаються особи, яким встановлено діагноз: інфекційні та вірусні хвороби та їх наслідки, які не піддаються або важко піддаються лікуванню; активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини; активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації; усі форми хронічних вірусних гепатитів тяжкі форми хронічних вірусних гепатитів, які важко піддаються лікуванню та значно порушують функції органів і систем; хвороба, зумовлена ВІЛ (прогресуюча), з імунною декомпенсацією. Однак, є деякі хвороби з якими вас можуть визнати придатними до служби в армії.

Цей список вас точно вразить. З туберкульозом, який клінічно вилікуваний - велкам на службу в ТЦК та частинах забезпечення, а якщо у вас тільки “залишкові явища” після вилікованого туберкульозу, то таких чоловіків взагалі визнають придатними. З ВІЛ непридатні лише ті, у кого він прогресує. Інші носії вірусу можуть або служити в тилових частинах і ТЦК, або, якщо йдеться про безсимптомні носії - на фронті. Військовозобов'язані з інфекційними хворобами, що передаються статевим шляхом (сифіліс, гонококова інфекція, хвороби, спричинені хламідіями, трихомонадами та мікоплазмами) є тимчасово непридатними та потребують лікування.

Хвороби крові

Якщо у людини є хвороби крові і кровотворних органів, то така особа також вважається непридатною до служби та може бути виключена з військового обліку. До таких захворювань відносять:

усі види анемій;

порушення згортання крові;

пурпура (ідіопатична, тромбоцитопенічна);

геморагічні стани (підвищена кровоточивість);

агранулоцитоз;

хвороби селезінки;

порушення із залученням імунного механізму (усі види саркоїдозу, імунодефіцити).

Новоутворення

По раку – цілком придатні ті, хто має хворобу на стадії стійкої ремісії. З обліку знімуть лише неоперабельних та з метастазами по тілу. Тих, хто прооперував первинну пухлину або вона у них “повільно прогресуюча”, можуть направити на службу в тил. Те саме, якщо у них рак шкіри або нижньої губи. Повністю непридатними до військової служби визнаються особи, яким встановлено наступні діагнози:

Цитата В:

первинні і вторинні злоякісні новоутворення всіх локалізацій за наявності віддалених метастазів і неможливості радикального хірургічного лікування;

швидко та повільно прогресуючі, зі значними змінами у складі крові і періодичними загостреннями злоякісні пухлини лімфоїдної, кровотворної і споріднених їм тканин (лімфогранулематоз, неходжкінська лімфома, злоякісні лімфопроліферативні хвороби, множинна мієлома, всі види лейкозів тощо), зі значними змінами;

доброякісні новоутворення всіх локалізацій з великими порушеннями функцій.

Психічні розлади - не вирок

Люди з тяжкими та помірно вираженими стійкими психічними розладами вважаються непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку.

Цитата В:

усі види деменції, органічний амнестичний синдром;

розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби;

синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин (алкоголю, наркотичних речовин, медикаментів);

ендогенні психози з часто повторюваними фазами (шизофренія, хронічні маячні розлади, епізодичні маніакальні розлади, афективні розлади настрою);

невротичні стани, пов’язані зі стресом (фобії, обсесивно-компульсивні, адаптаційні та соматоформні розлади, неврастенія, реакції на тяжкий стрес, депресія, психогенна глухота);

різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій (пов’язані з розладами споживання їжі, зі зловживанням речовинами, які не зумовлюють залежність);

розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці (гіперкінетичні, соціальні, емоційні, неуточнені психічні);

розлади особистості та поведінки у зрілому віці (параноїдні, шизоїдні, дисоціальні, емоційно нестабільні, істеричні та інші);

розлади звичок і спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади;

специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, рухової функції тощо;

глибока й тяжка розумова відсталість.

Військовозобов'язані з легкими психічними проявами вважаються придатними до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, ВВНЗ, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Військовозобов'язані зі стійкою компенсацією наслідків гострого захворювання головного мозку або закритої черепно-мозкової травми також вважаються придатними. При цьому люди з шизофренією вважаються непридатними.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що буде тепер з призначенням інвалідності, адже МСЕК ліквідують.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що МСЕК (медико-соціальні експертні комісії) ліквідовують.

Читайте також: