І це там навіть не було ЗСУ: окупанти "закобзонили" своїх же під час захоплення перехрестя

Нещодавно, вони відправили до прабатьків з десяток своїх "побратимів".

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Командування 1 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08801, Комсомольське) задля підвищення морального духу ставить “складні” завдання своїм підлеглим. Так, 8 серпня, їм поставили завдання захопити перехрестя, на якому навіть не було позицій ЗСУ. Але навіть під час такої операції загинуло 10 військовослужбовців від вогню своєї ж артилерії", - повідомив Цимбалюк.

Нагадаємо, що у Генштабі Росії видали спалену солому за знищені ракети до HIMARS.

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