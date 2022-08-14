І це там навіть не було ЗСУ: окупанти "закобзонили" своїх же під час захоплення перехрестя

Російські окупанти допомагають ЗСУ, як можуть.
Нещодавно, вони відправили до прабатьків з десяток своїх "побратимів".
Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
"Командування 1 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08801, Комсомольське) задля підвищення морального духу ставить “складні” завдання своїм підлеглим. Так, 8 серпня, їм поставили завдання захопити перехрестя, на якому навіть не було позицій ЗСУ. Але навіть під час такої операції загинуло 10 військовослужбовців від вогню своєї ж артилерії", - повідомив Цимбалюк.
Нагадаємо, що у Генштабі Росії видали спалену солому за знищені ракети до HIMARS.
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