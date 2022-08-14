Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

І це там навіть не було ЗСУ: окупанти "закобзонили" своїх же під час захоплення перехрестя

Дата публікації
Перегляди
38
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
І це там навіть не було ЗСУ: окупанти "закобзонили" своїх же під час захоплення перехрестя

Фото: Associated Press

Російські окупанти допомагають ЗСУ, як можуть.

Нещодавно, вони відправили до прабатьків з десяток своїх "побратимів".

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

"Командування 1 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08801, Комсомольське) задля підвищення морального духу ставить “складні” завдання своїм підлеглим. Так, 8 серпня, їм поставили завдання захопити перехрестя, на якому навіть не було позицій ЗСУ. Але навіть під час такої операції загинуло 10 військовослужбовців від вогню своєї ж артилерії", - повідомив Цимбалюк.

Нагадаємо, що у Генштабі Росії видали спалену солому за знищені ракети до HIMARS.

Читайте також:

Росія шантажує світ Запорізькою АЕС - звернення Зеленського за 13 серпня

Росія шантажує світ Запорізькою АЕС - звернення Зеленського за 13 серпня

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація