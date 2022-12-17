І навіть без світла: як правильно зберігати сир у холодильнику та без нього, щоб він не зіпсувався

Як зберігати сир в холодильнику і без холодильника, щоб потім його не довелося викидати — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Насамперед, потрібно запам'ятати важливе правило, яке допоможе вам зберігати сир. Цей продукт повинен "дихати". А тому в жодному разі не загортайте його у харчову плівку, фольгу чи пластик. Так ви зможете зберігати твердий сир свіжим набагато довше. Водночас, через пластик цей продукт отримує неприємний "хімічний" смак. Однак є і вийняток: оригінальне пластикове пакування можна сміливо залишати.
Як зберігати сир в холодильнику? Найкращим варіантом стануть багаторазові обгортки з бджолиного воску чи вощений сирний папір. А ось різноманітні продукти в розсолі, як от фета чи моцарела краще залишити в оригінальному пакуванні разом з розсолом. До столу сир дістається не раніше, ніж за годину до подавання.
Уникайте різких перепадів вологості і температури. Тому завжди правильно обгортайте сир та зберігайте в спеціальних ящичках для сиру або контейнерах на нижній поличці холодильника чи в дверцятах.
Скільки часу можна зберігати сир в холодильнику
Різні види сирів можна зберігати в холодильнику по-різному:
- якнайшвидше потрібно споживати свіжі сир (моцарела, козячий, рикотта) — протягом трьох днів;
- трішки довше можуть зберігатися напівтверді сири типу гауди чи чедера — за умови правильного пакування до двох тижнів;
- будь-які тверді сири зберігаються до трьох тижнів (за правильного пакування);
- сири з пліснявою — якщо вони добре упаковані, тоді два тижні;
- сири з пліснявою в скоринці (камамбер, брі) — з обгортанням можна зберігати півтора тижня.
Багатьох цікавить запитання, чи можна зберігати твердий сир в морозильній камері. Відповідь однозначна — ні. Після заморожування смак продукту притупляється, а його текстура стає більш зернистою.
Чи можна споживати твердий сир, на якому вже з'явилася пліснява
Якщо пліснява все ж виникла на твердому сирі, його можна споживати в їжу, лише зріжте близько трьох сантиментів під пліснявою і навколо неї. За словами фахівців, грибок не може проникнути надто глибоко всередину продукту. А ось м'які сири з пліснявою їсти вже не можна. Це стосується шевре, білого сиру, вершкового сиру. Вони можуть бути зараджені глибоко під поверхнею. Це є правило стосується і тих твердих сирів, які сильно розкришуються.
Водночас незіпсуті, але старі сири краще не викидати. Їх можна використати під час приготування різноманітних страв. Наприклад, потерти на макарони або в запіканку.
Чи можна зберегти твердий сир без холодильника
За звичайних умов, не можна. Але, якщо ви правильно запакуєте, тоді продукт можна зберігати навіть тоді, коли надовго вимкнули світло, і не боятися, що він зіпсується.
В цьому разі існує два способи зберігання:
- шматочок сиру загорніть у бавовняну тканину, яку попередньо злегка змочують в міцному соляному розчині. Потім покласти у темне і достатньо холодне (можна балкон) місце без доступу прямих сонячних променів. Раз на день тканину додатково змочують в соляному розчині. Сіль виступає консервантом, а тому допоможе вберегти твердий сир від розмноження бактерій, а через вологу тканину сир не засохне;
- також сир можна зберігати без холодильника, якщо загорнути його в пергамент, а потім помістити в герметичний контейнер. Далі контейнер опускається в досить глибоку ємність з холодною водою (підійде таз чи відро).
Навіть без світла та холодильника ви зможете зберігати твердий сир до тижня за допомогою цих способів.
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