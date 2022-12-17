І навіть без світла: як правильно зберігати сир у холодильнику та без нього, щоб він не зіпсувався

Як зберігати сир в холодильнику і без холодильника, щоб потім його не довелося викидати — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Насамперед, потрібно запам'ятати важливе правило, яке допоможе вам зберігати сир. Цей продукт повинен "дихати". А тому в жодному разі не загортайте його у харчову плівку, фольгу чи пластик. Так ви зможете зберігати твердий сир свіжим набагато довше. Водночас, через пластик цей продукт отримує неприємний "хімічний" смак. Однак є і вийняток: оригінальне пластикове пакування можна сміливо залишати.

Як зберігати сир в холодильнику? Найкращим варіантом стануть багаторазові обгортки з бджолиного воску чи вощений сирний папір. А ось різноманітні продукти в розсолі, як от фета чи моцарела краще залишити в оригінальному пакуванні разом з розсолом. До столу сир дістається не раніше, ніж за годину до подавання.

Уникайте різких перепадів вологості і температури. Тому завжди правильно обгортайте сир та зберігайте в спеціальних ящичках для сиру або контейнерах на нижній поличці холодильника чи в дверцятах.

Скільки часу можна зберігати сир в холодильнику

Різні види сирів можна зберігати в холодильнику по-різному:

якнайшвидше потрібно споживати свіжі сир (моцарела, козячий, рикотта) — протягом трьох днів;

трішки довше можуть зберігатися напівтверді сири типу гауди чи чедера — за умови правильного пакування до двох тижнів;

будь-які тверді сири зберігаються до трьох тижнів (за правильного пакування);

сири з пліснявою — якщо вони добре упаковані, тоді два тижні;

сири з пліснявою в скоринці (камамбер, брі) — з обгортанням можна зберігати півтора тижня.

Багатьох цікавить запитання, чи можна зберігати твердий сир в морозильній камері. Відповідь однозначна — ні. Після заморожування смак продукту притупляється, а його текстура стає більш зернистою.

Чи можна споживати твердий сир, на якому вже з'явилася пліснява

Якщо пліснява все ж виникла на твердому сирі, його можна споживати в їжу, лише зріжте близько трьох сантиментів під пліснявою і навколо неї. За словами фахівців, грибок не може проникнути надто глибоко всередину продукту. А ось м'які сири з пліснявою їсти вже не можна. Це стосується шевре, білого сиру, вершкового сиру. Вони можуть бути зараджені глибоко під поверхнею. Це є правило стосується і тих твердих сирів, які сильно розкришуються.

Водночас незіпсуті, але старі сири краще не викидати. Їх можна використати під час приготування різноманітних страв. Наприклад, потерти на макарони або в запіканку.

Чи можна зберегти твердий сир без холодильника

За звичайних умов, не можна. Але, якщо ви правильно запакуєте, тоді продукт можна зберігати навіть тоді, коли надовго вимкнули світло, і не боятися, що він зіпсується.

В цьому разі існує два способи зберігання:

шматочок сиру загорніть у бавовняну тканину, яку попередньо злегка змочують в міцному соляному розчині . Потім покласти у темне і достатньо холодне (можна балкон) місце без доступу прямих сонячних променів. Раз на день тканину додатково змочують в соляному розчині. Сіль виступає консервантом, а тому допоможе вберегти твердий сир від розмноження бактерій, а через вологу тканину сир не засохне;

. Потім покласти у темне і достатньо холодне (можна балкон) місце без доступу прямих сонячних променів. Раз на день тканину додатково змочують в соляному розчині. Сіль виступає консервантом, а тому допоможе вберегти твердий сир від розмноження бактерій, а через вологу тканину сир не засохне; також сир можна зберігати без холодильника, якщо загорнути його в пергамент, а потім помістити в герметичний контейнер. Далі контейнер опускається в досить глибоку ємність з холодною водою (підійде таз чи відро).

Навіть без світла та холодильника ви зможете зберігати твердий сир до тижня за допомогою цих способів.

Читайте також: