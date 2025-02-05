"І платити не треба, і свідків немає": Жорін прокоментував вибух у Кам'янці-Подільському

Росіяни дуже чітко відчувають моменти слабкості в Україні та теми, чутливі для українського суспільства. Вони завжди використовують їх у своїх цілях.

Таку думку висловив підполковник ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні населення не в найкращому морально-психологічному стані, тому і серія терактів під ТЦК пішла саме зараз", – написав військовий.

Він впевнений, що ці диверсії спрямовані на поглиблення соціальної кризи, щоб не дати Україні "зосередитись на справді важливих питаннях", а також максимально зірвати мобілізаційні заходи та завадити ухваленню необхідних політичних рішень.

"До речі, РФ тепер навіть не заморочується з оплатою … [особам – ред.], яких вербує. Підривають їх одразу на місці. І платити не треба, і свідків немає", – зауважив Максим Жорін.

Нагадаємо, мер міста Кам'янець-Подільський Михайло Посітко розповів, що відомо про поранених внаслідок вибуху біля ТЦК.

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