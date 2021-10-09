І померли в один день: на Рівненщині прощаються з подружжям лікарів

Чоловік пережив свою дружину всього на декілька годин.

Упродовж дня в п’ятницю, 8 жовтня, у місті Дубно Рівненської області померли двоє лікарів - подружжя Аліна та Василь Чернюки.

Як повідомив на своїй Facebook-сторінці завідувач Дубненського відділенні паліативної допомоги обласної лікарні Микола Кружайло, сьогодні вранці відійшла у вічність сімейна лікарка з багаторічним стажем Аліна Чернюк.

Причину смерті не медик не повідомив, зауваживши лише, що відома в місті лікарка хворіла. “Хвороба підступна, приходить тишком-нишком, без попередження і робить свою чорну справу”, - написав він.

Увечері того ж дня стало відомо про смерть її чоловіка - Василя Чернюка, який працював лікарем акушером-гінекологом у Дубенському пологовому будинку. Він тривалий час боровся із важкою хворобою.

“Звістка про сьогоднішню смерть дружини, забрала в нього останні сили і він відійшов у вічність щоб спочити в Бозі з нею навіки”, - зауважив Микола Кружайло.

Нагадаємо, у Львівському перинатальному центрі померла 28-річна породілля із СOVID-19. Жінка була на 28 тижні вагітності.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання