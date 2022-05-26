І раз, і два: бійці ЗСУ показали, як знищили російські танки (відео)

І раз, і два: бійці ЗСУ показали, як знищили російські танки (відео)

В Луганській області тривають жорстокі бойові дії.

Українські захисники щосили намагаються протистояти ворогу, який переважає у кількості та технічному оснащенні.

Тим не менш, військові 57-ї бригади "відмінусували" два ворожих танки. Відео виклали в Мережі.

"День 91. На Луганщині бійці 57 окремої мотопіхотної бригади знищили два російські танки", - повідомляють у бригаді.

На кадрах видно, як після влучання та вибуху боєкоплекта горять броньовані бойові машини на одній дільниці дороги десь на Луганщині.

Нагадаємо, що окупанти зосередилися на захопленні Лимана та намагаються закріпитися в районі Сєвєродонецька.

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