І сміх, і гріх: російському тіктокеру Кадирову вручили орден "За заслуги перед стоматологією"

І сміх, і гріх: російському тіктокеру Кадирову вручили орден "За заслуги перед стоматологією"

Президент Чечні Рамзан Кадиров "налікував" зуби на орден.

За "досягнення на стоматологічній ниві" головному тіктокеру РФ вручили орден "За заслуги перед стоматологією".

Про таку почесну нагороду Кадиров повідомив на своїй сторінці в ВКонтакте.

Рішення нагородити орденом очільника Чечні "За заслуги перед стоматологією" І ступеня начебто ухвалила стоматологічна асоціація Росії. Орден Кадирову вручили на урочистому заході з приводу відкриття нової будівлі Грозненської стоматологічної поліклініки №1.

Своєю чергою "Дон" нагородив орденом "імені себе" головного лікаря стоматологічної поліклініки.

Слід зазначити, що у Кадирова купа безглуздих і дивних нагород, повідомляють Крим. Реалії. Зокрема, він почесний професор 3 навчальних закладів – Ісламського університету імені Кунта-Хаджі Кишиєва, Сучасної гуманітарної академії та Чеченського державного університету. Сам тіктокер неодноразово "погрожував", що коли піде з політики, почне викладати в університеті.

У Кадирова є медалі "За зміцнення кримінально-виконавчої системи РФ", "За боротьбу у сфері прав людини", "За внесок у розвиток парламентаризму, агропромисловості, законодавства та державного будівництва", медаль "Герой Вітчизни", орден "Честь Вітчизни" та зірка Героя Росії.

Нагадаємо, що заради "лайків" та популярності у соцмережах чеченські бойовики Кадирова зняли на відео, як обстрілюють житлові будинки та чавлять автомобілі.

Раніше ми повідомляли, що кадирівські тіктокери встигли записати кількасекундний ролик справжнього бою і розлетітися на друзки. Бій тривав 19 секунд.

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