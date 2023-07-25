"І так паймьом": "Укрзалізниця" втрапила у мовний скандал

В "Укрзалізниці" зафіксували пряме порушення мовного закону.
Одна з клієнток "Укрзалізниці" помітила, що на квитку інформація для пасажира написана російською та англійською мовами. Натомість українською мовою про корисні контакти вирішили не повідомляти.
Про це написала Катерина Чепура у своєму фейсбуці.
"Все для російськомовних і англомовних пасажирів… Нам, українцям, не потрібен номер контактцентру... і так "паймьом", – зауважила пасажирка.
Зауважимо, раніше мовний скандал спалахнув у Броварах Київської області. Власниця торгової точки на базарі відмовилася замінити цінники, написані російською мовою. Ба більше, вона побажала військовим "підірватися на мінах".
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