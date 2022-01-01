І так піде: у Києві водій мустанга влетів у стовп і помчав на задимленому і пожмаканому напівавто далі (відео)

Від удару автівку зім'яло, і вона задимилася.
У Києві нетверезий водій на вулиці влетів у стовп. Якусь мить він орієнтувався, в тому, що сталося, а далі просто від'їхав, натиснув на газ і поїхав у задимленому і пожмаканому авто далі.
Відео ДТП виклали в телеграм-каналі "Всевидящее око".
На кадрах видно як авто виїхало на тротуар, де протаранило стовп. Далі водій просто від'їхав і поїхав дорогою далі, наче нічого не сталося. Під час руху авто димілося.
"У Києві аватар намотав на стовп свій мустанг, і вирішив, що це не така і проблема", - підписали відео його автори.
Користувачі Мережі прокоментували побачене:
- Нічого страшного.
- Зварювальник, мабуть.
- Гуляти, так гуляти.
- Вирішив, що краще зробити вигляд, ніби нічого нетрапилось.
- Або машина чужа і не шкода.
Нагадаємо, що у селі Карапчів Чернівецької області в новорічну ніч у ДТП загинув 30-річний чоловік.
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