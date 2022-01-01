І так піде: у Києві водій мустанга влетів у стовп і помчав на задимленому і пожмаканому напівавто далі (відео)

І так піде: у Києві водій мустанга влетів у стовп і помчав на задимленому і пожмаканому напівавто далі (відео)

Від удару автівку зім'яло, і вона задимилася.

У Києві нетверезий водій на вулиці влетів у стовп. Якусь мить він орієнтувався, в тому, що сталося, а далі просто від'їхав, натиснув на газ і поїхав у задимленому і пожмаканому авто далі.

Відео ДТП виклали в телеграм-каналі "Всевидящее око".

На кадрах видно як авто виїхало на тротуар, де протаранило стовп. Далі водій просто від'їхав і поїхав дорогою далі, наче нічого не сталося. Під час руху авто димілося.

"У Києві аватар намотав на стовп свій мустанг, і вирішив, що це не така і проблема", - підписали відео його автори.

Користувачі Мережі прокоментували побачене:

Нічого страшного.

Зварювальник, мабуть.

Гуляти, так гуляти.

Вирішив, що краще зробити вигляд, ніби нічого нетрапилось.

Або машина чужа і не шкода.

У Києві чоловік протаранив стовп і поїхав у задимленому авто

Нагадаємо, що у селі Карапчів Чернівецької області в новорічну ніч у ДТП загинув 30-річний чоловік.

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