І таке буває: нардепа Одарченка, який займається антикорупційною політикою, спіймали на хабарі Bitcoin

Народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тис. дол. США.

Про це повідомляє НАБУ.

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Зазначається, в обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії рф на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури. Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. дол. США.

"Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати", - наголосили у НАБУ.

САП і НАБУ імʼя народного депутатат не називають, однак, за даними Центру протидії корупції, - це "Слуга Народу" Андрій Одарченко.

Нагадаємо, в Одесі викрили бізнесмена, який намагався дати хабар військовому командуванню.

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