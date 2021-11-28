Заливатиме дощами і засипатиме снігом: прогноз погоди в Україні на тиждень, 29 листопада-5 грудня

Найсильніші морози та снігопади очікуються в Карпатах.

Початок зими буде зі снігом, повернуться також і нічні морози. Тиждень, 29 листопада-5 грудня, в Україні буде прохолодний та багатий на опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у понеділок, 29 листопада, у більшості областей очікується дощ, в західних областях дощ та мокрий сніг (вдень місцями). Вночі та вранці подекуди туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 9-14°, у західній частині вдень 0-5° тепла. В Карпатах часом мокрий сніг, температура вночі та вдень від 3° тепла до 2° морозу.

30 листопада вночі у південній, східній частинах та більшості центральних областей також дощитиме, в Карпатах, вдень і у західних областях сніг, на решті території без істотних опадів. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (в Карпатах 4-10° морозу), у південно-східних та східних областях вночі та вдень 2-8° тепла.

Перший день зими, 1 грудня, у західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується сніг, на решті території країни без істотних опадів. Температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°, в Карпатах вночі та вдень 4-10° морозу, у південній частині вночі та вдень від 3° морозу до 4° тепла.

2-5 грудня у південній частині ітиме дощ та мокрий сніг, температура вночі близько 0°, вдень 2-8° тепла, на решті території країни часом опади переважно у вигляді снігу, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла, в Карпатах вночі та вдень 4-10° морозу.

У Києві 29 листопада очікується хмарна з проясненнями та дощова погода. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-5°, вдень 6-8° тепла. 30 листопада у столиці буде переважно сухо.

А ось 1 грудня синоптики прогнозують дощ та мокрий сніг. Температура вночі 30 листопада 0-2° морозу, 1 грудня 2-4° морозу, вдень близько 0°. 2 грудня у Києві дощитиме, 3 грудня буде хмарно, проте переважно сухо. На вихідних, 4-5 грудня, у Києві очікується мокрий сніг та дощ. Вночі буде мороз до 2-4°, вдень стовпчики термометрів підніматимуть до 2-3° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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