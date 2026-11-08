"Більше ніколи не зможу народити": Ірина Федишин вперше розповіла, через що втратила доньку

Ірина Федишин пережила складну операцію / © facebook.com/ifedyshyn

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Українська співачка Ірина Федишин уперше докладно розповіла, що відбувалося тієї ночі, коли вона втратила доньку на пізньому терміні вагітності. За словами артистки, причиною трагедії стало передчасне відшарування плаценти, яке супроводжувалося внутрішньою кровотечею. Сама Ірина пережила складну операцію, під час якої їй видалили матку.

Про це співачки розповіла у дописі у Facebook, опублікованому 7 листопада.

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Що сталося з Іриною Федишин

Ірина зізналася, що довго не наважувалася розповісти про ще одну болючу сторінку пережитого. Після втрати доньки вона отримувала слова підтримки від людей, які писали, що в неї ще будуть діти. Однак тепер артистка змушена повідомити: цього вже не станеться.

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«Я втратила не лише донечку… Я більше ніколи не зможу народити дитину… Через важкі ускладнення мені довелося пережити складну операцію, під час якої мені видалили матку», — написала співачка.

Вона пояснила, що хоче розповісти про те, що сталося, не лише заради власного зізнання. Їй важливо, щоб ця історія допомогла іншим жінкам вчасно помітити небезпечні симптоми й звернутися по допомогу.

Як розвивалися події тієї ночі

За словами Федишин, день починався цілком звичайно: вона почувалася добре, разом із родиною відвідала храм, а згодом пішла з чоловіком і дітьми до кінотеатру. Близько 17:30 артистка відчула легкий ниючий біль унизу живота. Спершу подумала, що це можуть бути тренувальні перейми, тим паче невдовзі неприємні відчуття зникли.

Увечері біль повернувся. Ірина написала лікарці, яка вела її вагітність, і повідомила, що не має виділень, відчуває рухи дитини, але живіт ниє. Спочатку їй порадили прийняти препарати. Згодом інша лікарка, яка мала приймати пологи, оглянула співачку вдома. За словами Федишин, тоді їй сказали, що це схоже на передчасні пологи, але нічого критичного не відбувається.

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Однак біль не минав, а поступово ставав сильнішим. Близько третьої години ночі Ірина вже ледве могла підвестися з ліжка. Чоловік вирішив везти її до пологового будинку.

«Я ледве дійшла до машини, мене сильно нудило», — пригадала співачка.

До лікарні подружжя прибуло о 3:55. Там намагалися прослухати серцебиття дитини, але воно то зникало, то знову з’являлося. Згодом лікарка провела УЗД і повідомила, що серцебиття немає. Чоловік артистки зв’язався з лікарем, який раніше проводив Ірині ультразвукові обстеження. Побачивши зображення на екрані, той, за словами співачки, визначив повне відшарування плаценти й наполіг на негайній операції.

Федишин розповіла, що кровотеча була внутрішньою, тому зовні її не було видно. Стан жінки виявився критичним: лікарі оперували її, щоб урятувати життя. Після втручання вона прокинулася вже в палаті й дізналася, що доньку врятувати не вдалося.

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Запитання до медиків і очікування відповідей

Після пережитого в артистки залишилося багато запитань щодо медичної допомоги. Вона не розуміє, чому її не скерували до лікарні одразу після перших скарг, чому під час домашнього огляду не перевірили серцебиття дитини та не виміряли тиск.

Окремо Федишин згадала очікування лікаря УЗД у пологовому будинку. За її словами, їм довелося чекати на фахівця, який приїхав уночі, а потім самій долати шлях сходами до кабінету. Співачка також стверджує, що її не перевозили каталкою, хоча в медичному протоколі згодом було зазначено протилежне.

«Я не медик, але, аналізуючи все, що сталося, не можу позбутися думки, що ці рішення могли вплинути на трагічний перебіг подій і тяжкість наслідків для мого здоров’я», — написала вона.

Ірина наголосила, що вдячна медикам, які врятували її життя. Водночас обставини допомоги напередодні операції залишаються для неї незрозумілими. Вона сподівається, що всі обставини з’ясують, а відповідальні фахівці зроблять висновки.

У виписці після госпіталізації, за словами артистки, були зазначені три діагнози: внутрішньоутробна загибель доньки, видалення матки та геморагічний шок III ступеня.

«Сьогодні я вчуся жити з двома почуттями водночас — невимовним болем за тим, що втратила, і безмежною вдячністю за те, що маю», — поділилася Федишин.

Що важливо знати про відшарування плаценти

Передчасне відшарування плаценти — небезпечний стан, коли плацента частково або повністю відділяється від стінки матки ще до народження дитини. Це може спричинити сильний біль у животі, переймоподібні скорочення та кровотечу. Водночас кров не завжди виходить назовні: за даними британської служби NHS Resolution, у 19–35% випадків кровотеча може бути прихованою.

Медики радять не чекати, якщо під час вагітності з’явився незвичний або тривалий біль у животі, живіт часто напружується чи виникли інші тривожні симптоми. Потрібно негайно зв’язатися з пологовим відділенням або звернутися по невідкладну допомогу. Сильний біль, запаморочення, непритомність чи кровотеча — привід викликати швидку. Відсутність видимих кров’янистих виділень не означає, що небезпеки немає.

Як родина Ірини Федишин переживає втрату доньки

Трагедія в родині співачки стала відомою 13 жовтня. Тоді її чоловік Віталій Човник повідомив, що подружжя втратило довгоочікувану донечку, а сама Ірина перебуває у важкому стані. Він також розповів, що дружина ледь не загинула під час пологів.

Згодом артистка вперше докладно звернулася до підписників після втрати. Вона розповіла, що донечку назвали Веронікою, поділилася спогадами про неї та зізналася, що навіть не змогла побачити дитину після пологів, оскільки перебувала під наркозом.

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