"Я буду яскравою, стильною": українська вчителька відповіла на критику "непристойного вигляду"

Вчителька

Дискусія щодо зовнішнього вигляду та дрес-коду українських педагогів набула нового витка. Молода вчителька Христина Калугіна звернулася до суспільства, яке критикує її за нібито «непристойний вигляд». Педагогиня рішуче наголосила: вона має повне право бути собою, адже її професія не скасовує особистої свободи та стилю.

Про це педагогиня розповіла у дописі в TikTok.

Христина Калугіна почала своє звернення з чіткого факту, який часто ігнорують критики. Вона підкреслила, що будь-які претензії щодо зовнішнього вигляду не мають законодавчого підґрунтя:

«Мені прикро вам повідомляти, але у законах і профстандартах Міністерства освіти немає вимог щодо дрес-коду або зовнішнього вигляду вчителя. А знаєте, які вимоги там є? Там є вимоги поважати гідність і не допускати дискримінації», — зазначила педагогиня.

Вона заявила, що її професія не може скасовувати права виглядати так, як вона хоче. На ній може бути чокер, бо вона любить прикраси, і вона може мати яскравий макіяж, бо їй так подобається.

«Не зобов’язана ховати ключицю»

Вчителька рішуче відкинула спроби суспільства нав’язати їй образ «скромної» та «блідої» жінки: «Я не зобов’язана ховати ключицю або одягати спідницю до п’ят, щоб хтось відчував себе морально чистим. Я не буду ховати волосся в пучок, бо хтось вирішив, що вчителька має бути скромною. Я не буду стирати помаду, бо ви вирішили, що вчителька повинна бути блідою».

Калугіна підкреслила, що сила вчителя не в тому, у що він одягнений, а у тому, що він робить і що говорить. Вона наголосила, що може бути яскравою, доглянутою та привабливою і при цьому залишатися розумною та професійно сильною.

Основною мотивацією свого яскравого образу педагогиня назвала бажання бути правильним прикладом для своїх учнів:

«Я хочу, щоб мої учні виростали сміливими. Я хочу, щоб вони знали, що ти можеш бути розумним і стильним одночасно… Ти можеш бути вчителем і носити чокер. Я маю повне право бути собою, і мої учні мають право бути собою».

Христина Калугіна заявила, що не може нести відповідальність за очікування інших, підсумувавши: «Так, я вчителька, і я буду яскравою, стильною, вільною. Бо це і є справжній приклад для дітей».

Нагадаємо, наступного 2026 року можна чекати на позитивні зміни у розмірі заробітної плати українських вчителів.