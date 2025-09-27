ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
426
Час на прочитання
2 хв

"Я буду яскравою, стильною": українська вчителька відповіла на критику "непристойного вигляду"

Дискусія про дрес-код для вчителів розгорілася з новою силою після заяви педагогині Христини Калугіної, яка рішуче відкинула критику свого яскравого образу.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Вчителька

Вчителька / © Фото з відкритих джерел

Дискусія щодо зовнішнього вигляду та дрес-коду українських педагогів набула нового витка. Молода вчителька Христина Калугіна звернулася до суспільства, яке критикує її за нібито «непристойний вигляд». Педагогиня рішуче наголосила: вона має повне право бути собою, адже її професія не скасовує особистої свободи та стилю.

Про це педагогиня розповіла у дописі в TikTok.

Христина Калугіна почала своє звернення з чіткого факту, який часто ігнорують критики. Вона підкреслила, що будь-які претензії щодо зовнішнього вигляду не мають законодавчого підґрунтя:

«Мені прикро вам повідомляти, але у законах і профстандартах Міністерства освіти немає вимог щодо дрес-коду або зовнішнього вигляду вчителя. А знаєте, які вимоги там є? Там є вимоги поважати гідність і не допускати дискримінації», — зазначила педагогиня.

Вона заявила, що її професія не може скасовувати права виглядати так, як вона хоче. На ній може бути чокер, бо вона любить прикраси, і вона може мати яскравий макіяж, бо їй так подобається.

«Не зобов’язана ховати ключицю»

Вчителька рішуче відкинула спроби суспільства нав’язати їй образ «скромної» та «блідої» жінки: «Я не зобов’язана ховати ключицю або одягати спідницю до п’ят, щоб хтось відчував себе морально чистим. Я не буду ховати волосся в пучок, бо хтось вирішив, що вчителька має бути скромною. Я не буду стирати помаду, бо ви вирішили, що вчителька повинна бути блідою».

Калугіна підкреслила, що сила вчителя не в тому, у що він одягнений, а у тому, що він робить і що говорить. Вона наголосила, що може бути яскравою, доглянутою та привабливою і при цьому залишатися розумною та професійно сильною.

Основною мотивацією свого яскравого образу педагогиня назвала бажання бути правильним прикладом для своїх учнів:

«Я хочу, щоб мої учні виростали сміливими. Я хочу, щоб вони знали, що ти можеш бути розумним і стильним одночасно… Ти можеш бути вчителем і носити чокер. Я маю повне право бути собою, і мої учні мають право бути собою».

Христина Калугіна заявила, що не може нести відповідальність за очікування інших, підсумувавши: «Так, я вчителька, і я буду яскравою, стильною, вільною. Бо це і є справжній приклад для дітей».

Нагадаємо, наступного 2026 року можна чекати на позитивні зміни у розмірі заробітної плати українських вчителів.

Дата публікації
Кількість переглядів
426
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie