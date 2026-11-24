Генерал-майор СБУ Сергій Дука / © Getty Images

Реклама

Національне антикорупційне бюро оприлюднило п’ять ключових фактів у справі генерал-майора СБУ Сергія Дуки — підозрюваного у резонансному розслідуванні «Карфаген-2». Документи та відео свідчать про відкриту протидію детективам НАБУ, погрози зброєю під час обшуку та маніпуляції з боку захисту Дуки.

Цю інформацію НАБУ виклало в Мережі.

Реклама

«Фігуранти справ НАБУ та САП часто базують свою стратегію захисту на викривленні фактичних подій. Проте суспільство має право знати, як було насправді», — зазначено в повідомленні бюро.

Реклама

П’ять фактів від НАБУ про дії щодо генерала Дуки

Факт 1. Детективи НАБУ представилися та повідомили про ухвалу суду, однак Дука не відчинив двері

4 листопада детективи НАБУ прибули до будинку генерала СБУ для проведення обшуку. Перед тим як зайти на територію, правоохоронці кілька разів представилися та продемонстрували судову ухвалу. Попри це, Дука і співробітники СБУ, які перебували всередині будинку, не дозволили детективам увійти, що в НАБУ розцінили як протидію роботі бюро.

НАБУ також оприлюднило відео початку обшуку, записане з оригінальним звуком.

«Поклади зброю! Підійди сюди, поклади зброю! Працює НАБУ, даємо хвилину! Давай бричера сюди! Бричер сюди! Ламаємо двері!» — кажуть на ролику працівники НАБУ.

«Я буду стріляти, сказав!» — відповідає їм чоловічий голос.

Реклама

«Ми будемо теж стріляти! Національне антикорупційне бюро! У нас є ухвала! Я ще раз вам кажу, ми будемо змушені застосувати зброю! Навіщо ви влаштовуєте цей цирк? Ми прийшли на законних умовах! Ми прийшли з ухвалою! Підходьте сюди, ми покажемо ухвалу!» — закликають працівники НАБУ.

Факт 2. Працівнику НАБУ погрожували застосуванням зброї

Після тривалої розмови один із працівників НАБУ спробував перелізти через паркан, щоб відчинити хвіртку та забезпечити детективам доступ до будинку для проведення обшуку. У цей момент на нього спрямували зброю. Згодом детективи помітили біля вікна на другому поверсі співробітника СБУ з пістолетом.

Приблизно через 40 хвилин до місця проведення обшуку приїхав адвокат Дуки. Однак навіть після його прибуття фігурант щонайменше ще годину не відчиняв двері.

«Ми починаємо працювати, ми вас попередили! Відкривайте двері, ще раз кажу! Він дістав патрон в патронник. Погрожує відкрити вогонь. Не дуріть! Зараз буде гірше, якщо будете стріляти! Я вам поясню, у нас є ухвала слідчого судді на проведення обшуку! Працює Національне антикорупційне бюро! Вам не загрожує небезпека, ми правоохоронний орган! Я вам показую через паркан своє посвідчення! Ви зараз погіршуєте своє становище, я вам поясню, ведеться відеозйомка! Всі слідчі дії фіксуються!» — чутно на відео, як звертаються до чоловіка зі зброєю працівники НАБУ.

Реклама

Дата публікації 11:05, 24.11.26 Кількість переглядів 18 НАБУ виклало відео з початком обшуку у Дуки: детективам погрожували зброєю

Факт 3. НАБУ та САП можуть проводити слідчі дії незалежно від статусу охоронюваної особи

У НАБУ наголошують, що жоден нормативно-правовий акт не встановлює спеціального порядку проведення обшуку щодо охоронюваної особи. Також законодавство не передбачає необхідності очікувати прибуття співробітників внутрішньої безпеки для проведення відповідної перевірки.

У бюро зазначають, що статус охоронюваної особи не може бути підставою для уникнення відповідальності за злочини, пов’язані з топкорупцією.

Факт 4. Допит фігуранта провели у присутності адвоката

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради Дука заявив, що його жодного разу не допитували. У НАБУ стверджують, що ця інформація не відповідає дійсності.

«Допит відбувся після затримання за участі адвоката: на ньому підозрюваний в присутності захисника відмовився давати покази. Рішення про відмову підозрюваний та адвокат засвідчили на протоколі допиту своїми підписами», — йдеться у повідомленні бюро.

Протокол допиту Сергія Дуки / © НАБУ

Факт 5. Лист СБУ про загрозу теракту до суду подав адвокат, документ підписав Поклад

СБУ поінформувала адвоката Дуки про нібито наявну загрозу життю генерала з боку російських спецслужб. Саме цей лист захисник підозрюваного використав для обґрунтування клопотання до слідчого судді щодо проведення засідання у закритому режимі, без трансляції наживо.

«За результатами розгляду Вашого адвокатського запиту повідомляємо, що за наявною в Службі безпеки України інформацією існує реальна, пов’язана з діяльністю спецслужб держави-агресора, загроза життю та здоров’ю генерал-майора (заретушовано) у зв’язку з його особистою участю у бойових діях, а також здійсненням ним керівництва структурними підрозділами Центрального управління СБУ, військовослужбовці яких виконують завдання з відсічі агресії російської федерації», — йдеться у тексті листа СБУ, підписаного в. о. керівника спецслужби Олександром Покладом.

Водночас у НАБУ звернули увагу, що через 10 днів після цього листа та попереджень про можливу загрозу з боку ворога Дука взяв участь у відкритому засіданні ТСК. Засідання транслювали в ефірі наживо.

Лист від СБУ про загрозу теракту щодо Сергія Дуки, підписаний Олександром Покладом / © НАБУ

У НАБУ також повідомили, що 26 листопада об 11:00 Вищий антикорупційний суд розгляне апеляцію на запобіжний захід Дуці. Сторона обвинувачення в особі САП наполягатиме на проведенні відкритого засідання з трансляцією на YouTube-каналі ВАКС.

Що заявив генерал Дука на ТСК

Нагадаємо, 18 листопада Дука після виходу із СІЗО під заставу в 65 млн грн виступив на засіданні ТСК Верховної Ради. За словами генерала, заставу для нього добровільно зібрали колеги по службі. Дука також розкритикував антикорупційні структури за начебто перетворення на інструмент політичного тиску. Окремо генерал-майор звинуватив очільника НАБУ Семена Кривоноса у зловживаннях із державними землями, вимаганні коштів та уникненні відповідальності за підкуп виборців.

Дука також розповів, що з фігурантом справи «Карфаген» Андрієм Осиповим його 2020 року познайомив тодішній очільник СБУ Василь Малюк для робочої співпраці, а з лідером наркокартелю «Хімпром» Єгором Буркіним він не знайомий.

Коментуючи своє затримання, Дука розповів, що під час ранкового обшуку 4 листопада розбив сокирою два телефони для захисту оперативних контактів, а в будівлі НАБУ його нібито пообіцяли тримати під вартою стільки ж часу, скільки там перебуватиме підозрюваний у незаконному бізнесі з РФ детектив Руслан Магомедрасулов.

У чому саме підозрюють Сергія Дуку

Дуку підозрюють в участі в злочинній організації, яка, за версією НАБУ і САП, забезпечувала прикриття незаконного бізнесу. За версією слідства, генерал-майор був одним із учасників організації, яка за хабарі забезпечувала правоохоронне прикриття шахрайських колцентрів, наркоторгівлі, підроблення валюти та іншої незаконної діяльності.

4 листопада НАБУ прийшло з обшуком до будинку, де перебував Дука. За версією НАБУ, він не допускав детективів, погрожував застосуванням зброї, а також розтрощив власні телефони й жорсткий диск. Після цього генерал-майора затримали і повідомили про підозру.

ВАКС спочатку взяв його під варту з альтернативою 65 млн грн застави. Заставу згодом внесли, і 13 листопада Дука вийшов із СІЗО.

Генерал-майор провину заперечує і стверджує, що справа є помстою НАБУ за діяльність його підрозділу проти антикорупційних органів.

Окремий скандал виник через лист СБУ про загрозу теракту проти Дуки: його адвокат використав цей документ, щоб просити провести судове засідання в закритому режимі.

Новини партнерів

Новини партнерів