Майже 14 годин під бетонними уламками без паніки: у МВС розповіли деталі порятунку 7-річного Давида в Димері

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У Димері на Київщині рятувальники витягнули з-під завалів зруйнованої російським ударом багатоповерхівки 7-річного хлопчика на ім’я Давид. Дитина провела під уламками будинку майже 14 годин.

Про деталі операції розповів голова МВС Іван Вигівський і показав кадри порятунку хлопчика.

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«Не спішіть, зі мною все добре», — саме так Давид звернувся до рятувальників, коли його знайшли.

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За словами міністра, під будівельними конструкціями хлопчик провів майже 14 годин.

Спершу рятувальники знайшли речі, які впізнали рідні. Згодом їм вдалося дістатися і до самого Давида. Коли хлопчик побачив рятувальників, почав неквапно й без паніки з ними розмовляти, постійно казав, що все добре. Дитина пеебуває у стабільному стані під наглядом лікарів.

«Ворог скерував ударний безпілотник по будинку о п’ятій ранку, коли родини спали. Станом на зараз, на жаль, загинули четверо людей, ще шестеро — поранені. Дев’ять людей можуть залишатися під завалами», — додав Вигівський.

Окремо правоохоронці перевіряють інформацію від очевидців про телефонний дзвінок жінки, яка, ймовірно, могла перебувати під уламками будинку. Для цього рятувальники регулярно оголошували хвилини тиші, щоб почути можливі сигнали від людей під завалами.

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За даними МВС, загалом лише від початку цієї доби росіяни завдали понад 70 ударів по території 10 регіонів України.

Раніше голова Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що з-під завалів п’ятиповерхівки в селищі Димер дістали живу дитину.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 листопада російські війська завдали удару по селищу Димер під Києвом. Російський дрон влучив у житловий 5-поверховий будинок.

Наразі відомо про 4 загиблих внаслідок атаки. Серед них, жінка 1978 року народження і 18-річний хлопець.

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