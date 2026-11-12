"Я дуже тебе люблю і дуже тобою пишаюся": донька загиблої в Комишувасі жінки розповіла, чому її мати не виїжджала

Удар по Комишувасі / © ДСНС

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Донька загиблої під час російського удару по Комишувасі Наталії Карапетян розповіла, чому її мама залишалася в прифронтовому селищі від початку повномасштабної війни. Жінка допомагала українським військовим, рятувала поранених, розвозила гуманітарну допомогу та підтримувала місцевих жителів. Вона вірила, що війна завершиться і люди зможуть повернутися до своїх домівок.

Про це Кріс Карапетян написала у дописі на своїй сторінці у Facebook, присвяченому матері та іншим загиблим унаслідок атаки на Комишуваху 2 листопада.

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За словами доньки, Наталія Карапетян залишалася в селищі разом із чоловіком Юрієм із 2022 року. Від перших днів повномасштабного вторгнення подружжя допомагало українським захисникам: возило їм їжу, відвідувало позиції та забирало поранених до лікарень.

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Батько був за кермом, а Наталія їхала з пораненими на задньому сидінні, перев’язувала рани й намагалася зупинити кровотечу. Медичної освіти вона не мала, однак, як згадує донька, робила все можливе, щоб урятувати людей.

Жінка також допомагала мешканцям Комишувахи та займалася гуманітарною підтримкою. Разом із чоловіком вона навіть закривала вікна в пошкоджених будинках, де вже ніхто не жив.

«Бо вірила, що війна закінчиться. Що люди повернуться додому. І хотіла, щоб, коли вони повернуться, від їхніх будинків хоч щось залишилося», — пояснила Кріс Карапетян, чому її мама продовжувала це робити.

«Навіть у той страшний день змогла врятувати двох людей»

Донька згадує Наталію як добру, розумну та мужню жінку, яка завжди знаходила слова підтримки й намагалася допомогти іншим. За її словами, навіть 2 листопада, під час російської атаки, мама змогла своїми словами врятувати двох людей, які перебували з нею в одному приміщенні.

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Під час похорону донька почула фразу, яка особливо запам’яталася їй: «Україна — це жінка. А Наталія і є Україна».

Кріс Карапетян написала, що саме такою бачить свою країну — мужньою, сильною та доброю, здатною допомагати іншим навіть тоді, коли самій важко.

Водночас трагедія забрала не лише її маму. За словами жінки, 2 листопада загинули знайомі, друзі, сусіди та люди, яких вона знала з дитинства. Серед жертв були й ті, хто приїхав рятувати людей з-під завалів.

Удар по підземній школі, де люди шукали порятунку

У дописі Кріс Карапетян також описала обставини російського удару по Комишувасі. За її словами, 2 листопада російські війська скинули на селище дев’ять керованих авіабомб, серед яких була ФАБ-3000.

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Місце, по якому завдали удару, використовували як укриття. Там люди ховалися під час обстрілів і отримували гуманітарну допомогу. Того дня мешканці Комишувахи та навколишніх сіл зібралися, щоб отримати хліб.

За словами доньки загиблої, перші два удари припали на територію гімназії «Джерело». Люди намагалися врятуватися та допомогти одне одному, на місце прибули рятувальники й поліцейські. Приблизно через годину російська авіація скинула ФАБ-3000, яка влучила безпосередньо в підземну школу, де перебували люди. Після цього пролунали ще шість авіаударів.

Кріс Карапетян наголосила, що серед загиблих були не лише цивільні, які прийшли по допомогу, а й люди, які намагалися витягнути постраждалих з-під завалів. За її словами, російські дрони продовжували загрожувати навіть тим, хто проводив рятувальні роботи.

Донька Наталії також порівняла трагедію в Комишувасі з бомбардуванням драматичного театру в Маріуполі 16 березня 2022 року. В обох випадках, за її словами, люди шукали захисту від війни в місцях, які мали бути безпечними.

«Маріупольський драмтеатр і підземна школа в Комишувасі — це різні місця, різні людські долі. Але є те, що боляче усвідомлювати в обох випадках: люди ховалися від війни, сподіваючись залишитися живими, а російські бомби забрали в них навіть цю надію», — написала вона.

Кріс Карапетян закликала не забувати про трагедію та розповідати про неї за межами України. Окремо вона хоче, щоб пам’ятали її маму — жінку, яка до останнього залишалася поруч із людьми, допомагала військовим і вірила, що мешканці зможуть повернутися до своїх домівок.

«Мамо, я дуже тебе люблю. І дуже тобою пишаюся. Мені так багато ще хочеться тобі сказати…» — написала донька загиблої.

Російський удар по Комишувасі — що відомо

Нагадаємо, кількість загиблих від російського удару по Комишувасі Запорізької області 2 листопада становить 55 осіб. Пошуки тіл людей під завалами тривали щонайменше 8 діб.

Весь цей час на звістку чекали рідні тих, з ким не було зв’язку після атаки РФ понад тиждень і хто був в епіцентрі трагедії.

ГУР уже встановило льотчиків чотирьох винищувачів, які скинули авіабомби на школу в Комишувасі.

Зазначимо, що росіяни поцілили саме туди, де цивільні отримували гуманітарну допомогу і ховалися від обстрілів.

На відео з бодикамери загиблого поліцейського видно, що після першої атаки на допомогу прибули співробітники поліції, ДСНС, представники влади та цивільні мешканці.

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