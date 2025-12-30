- Дата публікації
"Я дуже цього хочу": Зеленський відверто розповів, що зробить першим після закінчення війни
Раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував: він залишатиметься на посаді до завершення воєнного стану,
Президент України Володимир Зеленський поділився особистими думками щодо свого майбутнього після завершення бойових дій та відходу з посади глави держави.
Своїми планами Володимир Зеленський поділився під час інтерв’ю Fox News.
На запитання журналіста про те, чим президент планує зайнятися, коли війна закінчиться, а його каденція на посаді завершиться, Зеленський відповів щиро та лаконічно.
«Я не знаю… Можливо, відпочину. Я дуже цього хочу», — зізнався глава держави.
Наразі президент не став вдаватися у деталі щодо можливих політичних чи громадських планів, акцентувавши саме на потребі у відновленні після надскладного періоду в історії країни та його життя.
Варто зазначити, що раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував: він залишатиметься на посаді до завершення воєнного стану, як того вимагає законодавство України.
