"Я дуже цього хочу": Зеленський відверто розповів, що зробить першим після закінчення війни

Раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував: він залишатиметься на посаді до завершення воєнного стану,

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський поділився особистими думками щодо свого майбутнього після завершення бойових дій та відходу з посади глави держави.

Своїми планами Володимир Зеленський поділився під час інтерв’ю Fox News.

На запитання журналіста про те, чим президент планує зайнятися, коли війна закінчиться, а його каденція на посаді завершиться, Зеленський відповів щиро та лаконічно.

«Я не знаю… Можливо, відпочину. Я дуже цього хочу», — зізнався глава держави.

Наразі президент не став вдаватися у деталі щодо можливих політичних чи громадських планів, акцентувавши саме на потребі у відновленні після надскладного періоду в історії країни та його життя.

Варто зазначити, що раніше Володимир Зеленський неодноразово наголошував: він залишатиметься на посаді до завершення воєнного стану, як того вимагає законодавство України.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, коли в Україні буде скасовано воєнний стан.

