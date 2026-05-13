"Я готовий на все": у суді зачитали скандальне листування Єрмака з ворожкою

Андрій Єрмак / © Офіс президента України

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак обговорював із ворожкою Веронікою Анікієвич стратегію боротьби з антикорупційними органами та перелік осіб, серед яких відомі журналісти й політики, заявляючи про «готовність на все».

Про це повідомила прокурорка САП під час засідання у ВАКС з обрання запобіжного заходу ексголовi ОП, передає кореспондент ТСН.ua.

Єрмак питав порад у «Вероніки Феншуй Офіс»

За даними слідства, 24 грудня 2025 року, після обшуків у водія посадовця, Єрмак надіслав Вероніці Анікієвич прізвища очільників НАБУ та САП — Клименка та Кривоноса. У відповідь вона закликала його припинити мовчання.

«Я сьогодні дуже зла. Тому заздалегідь прошу вибачення за різкість. Але, з іншого боку, можливо, моя різкість налаштує вас на іншу хвилю. Ви протягом останніх місяців не ескалуєте конфлікт і не відповідаєте на нападки. Про жодну ескалацію не йдеться, якщо ви почнете щось робити. Це не ескалація, а елементарний самозахист, але ви цього не робите. Вас обох психологічно тероризують, але ви мовчите. Ситуація погіршується, але ви мовчите. Що ще має статися, щоб ви почали діяти?… Ситуація така, що або ви, або вас», — писала Анікієвич.

Після цього повідомлення Андрій Єрмак надіслав їй список осіб та медіа, серед яких — власник «Української правди» Томаш Фіала, журналісти Михайло Ткач і Севгіль Мусаєва, а також політики Железняк, Арахамія та Гончаренко.

«Фіала, Українська правда, Ткач, Мусаєва, Железняк, Арахамія, Гончаренко. Я готовий на все. Завтра готовий», — відповів Єрмак.

Поради щодо виїзду за кордон

Прокурорка також озвучила фрагмент, де астрологиня радить Єрмаку подумати про еміграцію, оскільки з часом підтримка з боку президента (гаранта) може зникнути.

«Ви зараз турбуєтеся через документи та арешт. Це неприємно, але наразі немає серйозних доказів. Після чого у вас з’явиться моральне та юридичне право їх знищити. Але якщо вони прийдуть до влади, то діятимуть більш рішуче, і не буде ні друга-гаранта, ні широких повноважень. Найкраще буде, якщо ви встигнете й зможете виїхати за кордон. Подумайте над цим. І над тим, що якби вас зараз повернути на місяць-два назад, то ви б діяли зовсім інакше. І якщо зараз запускати цю ситуацію, то десь через місяць буде приблизно так само», — йшлося у повідомленні Анікієвич.

Вплив ворожки на кадрові рішення

Слідство наголошує, що Вероніка Анікієвич, яка в контактах Єрмака була підписана як «Вероніка Феншуй офіс», мала суттєвий вплив на кадрову політику. Ексголова ОП надсилав їй дати народження кандидатів для «перевірки».

Зокрема, таким чином обговорювалися призначення:

заступника керівника ОП Олега Татарова;

міністра охорони здоров’я;

керівного складу СБУ.

Наразі у Вищому антикорупційному суді триває розгляд справи. Андрій Єрмак та його захист оприлюднені матеріали листування поки не коментували.

Згодом журналісти з’ясували, хто приховується під цим нікнеймом — це Вероніка Анікієвич (також використовує прізвище Даниленко) є мешканкою Києва та називає себе консультанткою з астрології.

Варто додати, що колишнього очільника ОП підозрюють у відмиванні коштів на будівництві елітного котеджного містечка під Києвом через кооператив «Сонячний берег».

