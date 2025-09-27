Я хочу створити щось схоже на А24 у світі літератури — Дмитро Бєлов

Реклама

«Ми прагнемо створювати історії, що виходять за межі звичного. У кожній книзі буде свій унікальний голос, власний всесвіт, іноді навіть із відтінками фантастики. Моє бачення — це зробити з літератури щось на кшталт того, що кіностудія А24 зробила для кіно: дати авторам свободу і сміливість говорити нестандартно», — каже Бєлов.

Він додає, що книжка має перестати сприйматися лише як «товар на полиці». «Мені хочеться, щоб наші видання були подіями. Щоб вихід нової книжки викликав відчуття, ніби в країні з’явився новий культурний маркер. Я не бачу сенсу робити ще одну копію з того, що вже існує. Український читач заслуговує на щось більш сміливе, ніж просто повторення відомих жанрових ходів».

За словами засновника, «Адаптації» ставлять перед собою мету не лише друкувати книжки, а й формувати нову культурну хвилю в Україні, яка поєднає сучасність, глибину й художній ризик. «Я хочу, щоб це було видавництво, яке готове ризикувати, брати тексти, від яких відмовилися інші. Бо часто саме в таких історіях — справжня правда і справжня сила».

Дмитро підкреслює, що українська література сьогодні може бути впізнаваною у світі саме завдяки нестандартності. «Я бачу, що у нас є потужні автори, які ще не мають платформи. І “Адаптації” мають стати таким місцем: де немає страху, де література не підганяється під шаблон, а народжується з чесності й відвертості».