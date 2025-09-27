ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
2 хв

Я хочу створити щось схоже на А24 у світі літератури — Дмитро Бєлов Новини компаній

Вже зовсім скоро українське видавництво «Адаптації» презентує свої перші книжки. Засновник видавництва Дмитро Бєлов наголошує: це не будуть стандартні видання про війну, яких нині чимало на ринку.

Я хочу створити щось схоже на А24 у світі літератури — Дмитро Бєлов

«Ми прагнемо створювати історії, що виходять за межі звичного. У кожній книзі буде свій унікальний голос, власний всесвіт, іноді навіть із відтінками фантастики. Моє бачення — це зробити з літератури щось на кшталт того, що кіностудія А24 зробила для кіно: дати авторам свободу і сміливість говорити нестандартно», — каже Бєлов.

Він додає, що книжка має перестати сприйматися лише як «товар на полиці». «Мені хочеться, щоб наші видання були подіями. Щоб вихід нової книжки викликав відчуття, ніби в країні з’явився новий культурний маркер. Я не бачу сенсу робити ще одну копію з того, що вже існує. Український читач заслуговує на щось більш сміливе, ніж просто повторення відомих жанрових ходів».

За словами засновника, «Адаптації» ставлять перед собою мету не лише друкувати книжки, а й формувати нову культурну хвилю в Україні, яка поєднає сучасність, глибину й художній ризик. «Я хочу, щоб це було видавництво, яке готове ризикувати, брати тексти, від яких відмовилися інші. Бо часто саме в таких історіях — справжня правда і справжня сила».

Дмитро підкреслює, що українська література сьогодні може бути впізнаваною у світі саме завдяки нестандартності. «Я бачу, що у нас є потужні автори, які ще не мають платформи. І “Адаптації” мають стати таким місцем: де немає страху, де література не підганяється під шаблон, а народжується з чесності й відвертості».

Дата публікації
Кількість переглядів
33
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie