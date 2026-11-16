«Я хотіла залишитися вдома»: як «Аптека 9-1-1» підтримує співробітників, які через війну змушені починати життя заново

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Марія Ігнатюк із Краматорська двічі поверталася до рідного міста, щоб продовжувати працювати, але у 2026 році була змушена виїхати назавжди. Попри можливість залишитися за кордоном, вона обрала Україну. Знайти новий дім, роботу та сили рухатися далі їй допомогла підтримка мережі «Аптека 9-1-1», де Марія працює вже понад вісім років.

До 2022 року Краматорськ для Марії Ігнатюк був містом, у якому хотілося жити й будувати майбутнє. Після 2014-го він поступово відновлювався: з’являлися нові парки та магазини, прикрашалися вулиці, на центральній площі проводили концерти, встановлювали святкову ялинку. Місто жило, розвивалося і не втрачало віри у своє майбутнє.

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Усе змінилося 24 лютого 2022 року. Напередодні Марії зателефонував чоловік і попередив, що вранці буде гучно. О п’ятій годині ранку Краматорськ почав зазнавати сильних обстрілів.

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У березні Марія разом із родиною виїхала до Вінниці. Однак уже восени 2022 року повернулася додому: компанія запропонувала їй відкрити аптеку в Краматорську. Вона погодилася, адже хотіла бути поруч зі своїм містом і продовжувати працювати.

«Я залишалася в Краматорську до березня 2026 року. Але з кожним місяцем перебувати там ставало дедалі небезпечніше. Щодня й щоночі були сильні прильоти: каби, шахеди, а потім вже додалися і фпв дрони, які полювали за цивільними машинами й звичайними перехожими. Тоді вирішила поїхати до рідних за кордон», — згадує Марія.

Вона мала можливість залишитися у Фінляндії, та все ж вирішила повернутися в Україну.

«Емоційно дуже важко було покинути рідний дім, місто, роботу. Перший час постійно плакала, дуже хотілося повернутися додому Але розуміння того, що жити там більше неможливо, зупиняло», — розповідає Марія.

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Повернувшись в Україну, Марія продовжила працювати в «Аптеці 9-1-1» — мережі, де за вісім років стала частиною команди. Новим містом для життя та роботи обрала Миколаїв.

На цьому етапі важливу роль відіграла підтримка компанії. «Аптека 9-1-1» допомогла з працевлаштуванням у новому місті та компенсацію витрат на житло протягом перших трьох місяців після переїзду.

«Я дуже вдячна, що мені допомогли. Коли опиняєшся в новому місті без знайомих, важливо розуміти, що ти не залишилася сама зі своїми проблемами. Це дуже цінно», — ділиться Марія.

Вона завжди хотіла носити білий халат, спілкуватися з людьми та допомагати їм почуватися краще. Саме можливість бути корисною іншим найбільше цінує у своїй професії.

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Попри нове життя в Миколаєві, думками Марія залишається у Краматорську. Вона вірить, що одного дня зможе повернутися до міста під контролем України та знову жити там, де народилася і виросла.

«Після всього пережитого починаєш більше цінувати прості речі: спокій, коли родина поруч і з близькими все добре. Мрію про якнайшвидший мир в Україні. Не потрібно опускати руки. Головне — цінувати життя, яке маємо зараз, і вірити, що все буде добре», — ділиться Марія.

Історія Марії — про силу продовжувати жити й працювати на рідній землі попри все. А ще — про важливість роботодавця, який бачить у співробітниках передусім людей. Адже підтримка — це не лише слова, а конкретні дії, що допомагають знайти опору, відновити звичне життя та знову будувати плани на майбутнє.

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