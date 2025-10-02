"Я кричу другий день": історія одесита, який сам знайшов тіло дружини після повені

Потоп в Одесі

Реклама

В Одесі місцевий житель чотири години шукав тіло дружини, яке віднесло потоком води під час повені 30 вересня.

Свою трагічну історію він розповів виданню «Думська».

Одесит Володимир розповів, що його дружину Юлію змило потоком води на вулиці Балківській.

Реклама

«Вона залишила машину на розі зі спуском Степана Олійника, бо далі проїхати не могла. Пройшла 20 метрів, і її змило. Ми спілкувалися за дві хвилини до її смерті», — зазначає згорьований чоловік.

Він самостійно шукав дружину чотири години і знайшов її тіло за 150 метрів нижче — воно зачепилося за стовп.

«Спочатку я був із сином, але потім відвіз його додому, і добре, що він не був зі мною, коли я знайшов Юлю. У поліції мені сказали: пишіть заяву, завтра будемо шукати. Жодного поліцейського не було. Я підійшов — вона лежить біля стовпа. Я дорослий чоловік, багато чого бачив, але я кричу другий день поспіль. Коли я знайшов її, на ній живого місця не було…», — каже Володимир.

Без мами залишився семирічний син, якого чоловік тепер буде змушений виховувати самостійно.

Реклама

Одесит стверджує, що жодної допомоги від міської влади він не отримав і поховав дружину власним коштом.

«Я хочу, щоб винні понесли покарання. Цього можна було уникнути, якби всі служби працювали як належить. Це нонсенс, що люди гинуть через дощ. Якби була нормальна робота служб, цього могло б не трапитися. Якби банально почистили зливу каналізацію, стояли та чистили, попередили б, перекрили дорогу. З похороном ніхто не допоміг, навіть не зателефонували. У документах написано: „утоплення внаслідок стихійного лиха“, — зазначив він.

Зауважимо, що мер Одеси Геннадій Труханова раніше обіцяв, що влада надасть матеріальну допомогу сімʼям, які втратили своїх близьких в результаті негоди.

Дата публікації 16:53, 02.10.25 Кількість переглядів 110 Одеса після потопу! Велика вода сходить і люди жахаються від побаченого!

Нагадаємо, 30 вересня в Одесі інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення — сотні машин опинилися просто у воді, рух транспорту довелося перекривати.

Реклама

Також повідомлялося, що в Одесі під час негоди зникла 23-річна дівчина. А маршрутка з людьми провалилася під землю.

Згодом стало відомо, що в Одесі кількість загиблих внаслідок негоди зросла до десяти.

Зокрема, потоп в Одесі забрав життя родини з 5 осіб - двоє чоловіків, дві жінки та дівчинка віком близько 8 років.